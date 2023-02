En plein débat sur les retraites, Olivier Dussopt en visite près de Toulouse pour parler pénibilité

Après le Tarn la semaine dernière, le ministre du travail est de nouveau en Occitanie ce jeudi 9 février. Olivier Dussopt s'est rendu dans la matinée sur site de l’entreprise Suez Recyclage et Valorisation à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Une entreprise spécialisée dans la collecte, le recyclage, le traitement, la valorisation et la destruction des déchets et des ordures.

ⓘ Publicité

Le ministre a échangé avec des salariés et des chefs d’entreprises sur les thématiques de l’emploi des seniors, la prévention de l’usure professionnelle et la prise en compte de la pénibilité.

Roméo, 55 ans et un nouveau job

Exemple avec Roméo, un ancien chauffeur poids-lourd qui se reconvertit à 55 ans en agent d'accueil de déchetterie à Montgiscard, dans le Lauragais. Il vient de décrocher un CDI. Et le métier lui plaît, "car ne rien faire c'est trop impactant pour la santé physique et psychologique." Et le quinquagénaire ajoute : "avec la volonté et l'accompagnement on y arrive". Olivier Dussopt commente : "comme quoi même après 50 ans y'a des possibilités de rebond avec un accompagnement de très grande qualité."

Thierry, 61 ans, doit finalement partir en retraite à 62 à cause de la réforme

Roméo est accompagné par Thierry, 61 ans, qui est son tuteur dans sa reconversion professionnelle. Lui, il est au bout d'une longue carrière : après un CAP passé à 17 ans, puis il a travaillé pendant vingt ans dans la restauration, au rythme de 70h/ semaine. Après un burn-out, il est entré en déchetterie où il travaille depuis quinze ans.

Son métier est pénible : il est soumis aux intempéries, notamment. Dehors toute la journée, dans le froid ou la canicule, avec des températures au sol, sur le bitume, qui montent parfois jusqu'à 55 degrés. Thierry aurait dû partir à 61 ans, mais avec la réforme des retraites il partira à 62 ans.