En plein rush de fin d'année, les ostréiculteurs normands pénalisés par la grève

Géfosse-Fontenay, France

La base ostréicole de Geffosse-Fontenay dans le Calvados tourne à plein régime en ce moment, enfin presque... Puisque plusieurs livraisons n'ont pas pu être honorées en raison de la grève. "On a préféré ne pas envoyer les huîtres sur les routes, par crainte que les camions se retrouvent bloqués", explique Jérôme Caillouey. Ce sont ainsi une dizaine de tonnes qu'il n'a pas pu écouler au début du mouvement. "Les coquillages ont été remis à l'eau, poursuit-il, et seront revendus après les fêtes". Mais à un prix moins élevé forcément.

De nouvelles pertes pour les ostréiculteurs un an après la crise des gilets jaunes

Guy Lecourtois, président de la base ostréicole de Geffosse Fontenay, qui regroupe une trentaine de producteurs, se désole. "La crise des gilets jaunes nous a déjà durement touché l'an dernier. Aujourd'hui, même si on ne remet pas en cause les raisons de la grève, ce sont de nouvelles pertes pour nos entreprises". Et des salariés saisonniers qu'il va falloir payer malgré tout. Actuellement, une quarantaine de personnes supplémentaires travaillent chez Caillouey Pourtier. "On espère pouvoir les payer sans problème..."