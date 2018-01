Lactalis gère une grave crise sanitaire et en même temps fait des affaires. Dans un communiqué, ce vendredi 5 janvier, le leader mondial des produits laitiers "confirme la signature d'un accord pour l'acquisition aux Etats-Unis de la société The Icelandic Milk and Skyr Corporation et sa marque Siggi's". Le montant de la transaction n'est pas connu. Les Autorités Américaines de la Concurrence doivent désormais donner leur accord.

Lactalis fait savoir que cette entreprise, basée à New-York, employant une cinquantaine de personnes, a un chiffre d'affaires brut de 147.000 de dollars en 2017 : "Siggi's s'est rapidement imposé sur le marché ultra-frais grâce au Skyr, yaourt traditionnel islandais et grâce au yaourt à faible teneur en sucre et sans additif".

Le groupe mayennais est déjà présent aux Etats-Unis. En moins d'un an, Lactalis a acheté les sociétés StonyField et Karoun, ce qui lui permet de se placer parmi les premières entreprises intervenantes sur le marché américains du yaourt.