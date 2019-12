En pleine contestation de la réforme des retraites, les soignants peinent à se faire entendre

Alors que des milliers de manifestants se mobilisent contre la réforme des retraites, le secteur de la santé continue de porter ses revendications.

Finistère, France

Ils étaient quelques centaines à manifester mardi à Quimper pour plus de moyens dans le secteur de la santé. Loin des milliers de participants au défilé contre la réforme des retraites ! Les soignants se sont mobilisés, mais se sont peu fait entendre : " Effectivement on est un peu noyé mais la journée était prévue depuis longtemps. L'annonce sur la réforme des retraites est venu se percuter avec notre journée à nous", constate Daniel Cognard, secrétaire de la CFDT à l'établissement public de santé mentale de Gourmelen à Quimper.

Des problèmes aux urgences... et ailleurs

"Ca fait six mois qu'on se mobilise, les urgences ont obtenu 100 euros. Quid des problèmes ailleurs qu'aux urgences ? En psychiatrie, notre seul outil c'est le personnel, on a pas de scanner ou de machines, et une fois qu'on retire du personnel, c'est l'outil que l'on retire."

Pour les manifestants, le plan d'Agnès Buzyn est largement insuffisant : _ "_C'est l'ensemble du médico-social qu'il faut aider aujourd'hui. La CDFT a sorti un plan B pour la santé avec plusieurs thématiques. On essaye d'avoir des négociations sur tous les problèmes, notamment le recrutement et l'attractivité des métiers comme aide-soignants. On revendique leur passage en catégorie B. On commence à 1.300€ pour finir à 2.000€ en fin de carrière avec un travail compliqué. Tout ce qui leur est proposé dans les EPAHD ,c'est de leur retirer des RTT pour qu'ils soient plus présents."

Ce qu'il faut ce sont des effectifs pour remplacer les gens qui sont fatigués, épuisés

_"Il faudrait beaucoup plus que les 400 millions d'euros annoncés par la ministre_. Ce qu'il faut ce sont des effectifs pour remplacer les gens qui sont fatigués, épuisés. On a de plus en plus d'arrêts maladies. On manque du monde partout, même en pédiatrie alors qu'il y a une épidémie de bronchiolite !"

"La mobilisation va continuer c'est sûr en janvier", conclut Daniel Cognard.