En pleine crise et incertitude, l’aéronautique basque attend beaucoup du plan de relance gouvernemental

Après avoir annoncé un plan de soutien à la filière automobile de huit milliards d’euros, le gouvernement doit annoncer ce mardi un plan pour la filière aéronautique. Le Covid-19 et le confinement ont littéralement mis à mal un secteur jusque-là en excellente santé.

"Le monde de l’aéronautique s’est pris un mur dans la tête _! "_C’est par ces mots que Thierry Mirande, le président de l’UIMM 64 (union des industries et des métiers de la métallurgie) résume la crise du Coronavirus. "Cette crise nous a mis dans une récession de l’activité industrielle avec une violence inédite puisqu’on a enregistré une baisse d’activité de l’ordre de 80 % dans l’aéronautique."

Restructurations envisagées

"Tout allait bien début mars," confirme Mikel Charritton, le patron du groupe Lauak (800 salariés à Hasparren, 1800 à travers le monde) et "aujourd’hui, on se retrouve dans une situation de crise, parce que c’est de ça dont il s’agit avec des carnets de commande en baisse de 35 à 50 %. On réfléchit à plusieurs scénarios de restructuration du groupe".

Lauak compte 1800 salariés à travers le monde - google map

Safran sur le Port de Bayonne (1.500 salariés) refuse le terme plan social, reconnait avoir déjà perdu 10 % des commandes pour 2020 et n’a pas de perspective sur les prochains mois "tant qu’on ne saura pas l’étendue de la récession dans des pays comme le Brésil, l’Inde ou la Chine". A Safran, tout recrutement est gelé pour 2020 au moins. Le groupe assure faire tout pour préserver l’emploi. "On fait tout, nous dit-on, pour _éviter les départs non volontaires._"

L'usine Safran à Tarnos compte 1500 salariés - Google street view

Les patrons quelle que soit la taille de l’entreprise attendent du plan gouvernemental, un maintien de l’activité partielle sur plusieurs mois, des annulations de charge, des reports d’impôts. La priorité 2020 pour le groupe Lauak sera de préserver la trésorerie.

Petites ou grandes, aucune entreprise n'est épargnée

Dans les entreprises de deuxième rang, l’inquiètude est toute aussi vive. Ainsi Elkar à Mauléon, une entreprise d’ingéniérie, compte trente salariés au Pays Basque Nord, quatre au Pays Basque Sud. Après deux semaines de fermeture totale, la société a repris et a assuré les encourts mais travaillant à 70 % pour l’aéronautique (et 30 % pour le ferroviaire, le transport et l’agroalimentaire), "les perspectives pour la fin de l’année sont _assez pessimistes_", avoue Jean-Jacques Carriquiriborde, le co-gérant.

Il espère "que le plan de relance du gouvernement va préserver l’emploi." Ses salariés par exemple sont tous formés, qualifiés. Une main d’œuvre à haute valeur ajoutée. Et le président de l’UIMM 64, Thierry Mirande de rajouter, "n’oublions pas les jeunes : les apprentis. Ils sont l’avenir de la filière."

L’aéronautique dans les Pyrénées Atlantiques, ce sont 200 entreprises, 9.000 emplois dont 4.000 sur le Pays Basque.