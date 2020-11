En pleine crise, la banque alimentaire des Ardennes lance sa collecte annuelle

C'est le soulagement pour les bénévoles de la banque alimentaire : malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, ils organisent ce week-end (les 27, 28 et 29 novembre) leur 36ème grande collecte annuelle. "Le plus dur ça a été de trouver des bénévoles", explique Jacques Bazaille, le président de la Banque alimentaire des Ardennes, "Car beaucoup sont âgés et parfois fragiles, donc ils ont peur du virus". L'association a dû faire appel à des jeunes en service civique pour compléter son dispositif.

Les besoins augmentent de 20 à 25% selon les territoires

En 48h, ce sont entre 45 et 48 tonnes de marchandises (tout sauf des produits frais) qui sont habituellement collectés : "On espère faire aussi bien", dit Jacques Bazaille, d'autant que les besoins augmentent chaque année et surtout en cette période de crise du Covid-19 : "Annuellement on distribue 650 tonnes de marchandises dans les Ardennes. On est à +15, +20% de bénéficiaires cette année", souligne-t-il.

Les bénévoles aux gilets oranges seront installés à l'entrée des grandes surfaces et magasins, mais des points de collecte sont aussi installés dans certaines écoles du département des Ardennes. Et puis pour la première fois cette année, en complément, une plateforme de collecte en ligne est disponible depuis le 20 novembre : monpaniersolidaire.org

La collecte nationale c'est traditionnellement :

1 week-end

24 millions de repas récoltés chaque année

11% des ressources annuelles du réseau

9 000 points de collecte

130 000 bénévoles mobilisés