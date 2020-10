En pleine crise, les vignerons indépendants de Champagne veulent lutter pour leur "survie"

Après plusieurs mois déjà de crise sanitaire, la Fédération régionale des vignerons indépendants de Champagne a tenu son assemblée générale ce mardi 13 octobre. Un peu moins de 200 adhérents -la Fédération en compte près de 400- se sont réunis à Chouilly dans un climat plutôt morose. Car 2020 est l'année de toutes les difficultés pour les vignerons indépendants : la baisse des ventes, le rendement des dernières vendanges historiquement bas, l'annulation de tous les salons ou presque de l'année.

à lire aussi Vendanges 2020 en Champagne : le rendement commercialisable fixé à 8000 kilos par hectare

Augmenter les prix à l'avenir ?

Parmi ceux qui sont venus dire leur colère ou leurs inquiétudes à la tribune, il y a Romane 25 ans. Elle doit reprendre l'exploitation de ses parents à Venteuil dans la Vallée de la Marne. "On se pose beaucoup de questions parce qu'il y a le boulot de la vigne, du commerce, de la cuverie,de la cave et quand on a des années comme ça où on nous limite les rendements, on se dit que dans quelques années ce sera impossible de continuer à faire du champagne... car il y a beaucoup d'enfants comme moi qui reprennent tous seuls l'exploitation gérée à deux", raconte la jeune femme. Pas question de vendre "le moindre hectare de vigne" après trois générations de récoltants manipulants dans la famille.

Et la question se pose aujourd'hui de vendre plus cher la bouteille. Sa mère Pascale en est convaincue : "on a une clientèle fidèle depuis des années, mais ma fille va se retrouver avec des charges beaucoup plus lourdes au niveau du travail du sol, un rendement moindre, des loyers, et une clientèle à changer car il va falloir augmenter les prix et la clientèle ne suivra pas...".

"Trois années à 7.000 kilos par hectare c'est impossible !"

La Fédération des vignerons indépendants de Champagne estime que les récoltants manipulants pourraient bien être sacrifiés par la crise. Ce mardi, à une grande majorité (68% des votants), les adhérents ont renouvelé leur confiance dans la Fédération pour défendre les intérêts des vignerons indépendants notamment lors des assemblées du Syndicat général des vignerons (SGV).

Et c'est bien ce que compte faire Yves Couvreur, le président : "nous on demande à ce qu'on innove, il y a une quinzaine d'années la réserve individuelle c'était pas possible en Champagne, maintenant elle existe elle fonctionne, donc réfléchissons : si on veut garder de la manipulation, il faut travailler sur des seuils de rentabilité pour chaque entreprise ! c'est pas l'histoire de faire plus de raisin que l'autre...". Yves Couvreur qui rappelle : "on est passés de 70% de vente de raisin à 80 % en Champagne en 10 ans".