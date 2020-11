En pleine crise sanitaire, la Bretagne s'en sort mieux en terme d'emplois

"Nos agences sont ouvertes tous les jours, nos 37 agences", assure le directeur de Pôle emploi en Bretagne, alors que les allocations pour les chômeurs en fin de droit sont prolongées, jusqu’au 31 décembre prochain, a assuré le gouvernement la semaine dernière.

Les recrutements se poursuivent

Et dans cette situation sanitaire difficile, le confinement, un bon point pour la Bretagne : "La région s’en sort plutôt bien parce que nous n’avons pas de diminution d’offres d’emplois", précise Frédéric Sévignon. "Nous avons des secteurs qui continuent à recruter : transport, logistique, bâtiment, santé..." Mais certains secteurs ont plus de mal. L'hôtellerie évidemment, puisque les cafés et les restaurants sont fermés en ce reconfinement. Et la métallurgie, secteur qui peinait à recruter ces derniers mois ? "Depuis novembre, il y a un léger ralentissement même s’il reste une belle dynamique, tout comme l’industrie."

Les jeunes particulièrement touchés

Pôle emploi a fait les comptes : "En terme d’inscriptions, si on compare 2020 à 2019, nous n’avons pas d’augmentation. L’activité partielle remplit son rôle d’amortisseur." Rendez-vous en janvier pour savoir si la situation se maintient... ou non.

_"_Les jeunes sont effectivement touchés. Nous avions avant la crise en février 19.600 jeunes en catégorie A. Maintenant : + 4.000 personnes donc 23.000 jeunes."