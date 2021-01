En pleine crise sanitaire, la SPA de la Creuse continue de fonctionner tant bien que mal

Les pensionnaires de la SPA sont tous excités, ce n'est pas tous les jours qu'ils voient autant de monde passer devant leurs cages. Christian est venu faire un tour, avec une idée en tête : "l'occasion fera le larron." Après avoir perdu son chat, il aimerait bien retrouver un compagnon, car "avec ce qu'on vit ça permet de l'emmener, ça force à sortir!"

Comme Christian, beaucoup sont venus avec l'idée d'adopter. Isabelle, elle, est venue donner un coup de main, "je ne travaille plus, je suis disponible, donc je suis venu proposer mon aide, parce que le bien-être animal est une cause qui m'importe beaucoup." Et de l'aide, la SPA de la Creuse n'attend que ça. Avec les règles sanitaires qui changent sans arrêt, c'est de plus en plus compliqué de gérer l'association. Sarah est bénévole : "Quand on voit qu'on nous parle pas de reconfinement dans les jours qui arrivent on en profite pour caler une porte ouverte. On est sur 15 jours d'organisation et tout le temps dans l'attente que peut-être que ça n'aboutira pas et que ça n'aura pas lieu. Mais fort heureusement aujourd'hui ça a pu avoir lieu."

Abandons : pas encore "d'effet Noël"

Après une année 2020 compliquée, pendant laquelle les adoptions et les abandons n'ont pas cessé, les bénévoles du refuge de Saint-Sulpice attendent maintenant le traditionnel « effet Noël. » "Les gens qui ont peut-être pris des animaux pour des mauvaises raisons à Noël, ne sont peut-être pas encore fatiguées, explique Sarah, ou n'ont pas encore pris la pleine connaissance des avantages et des inconvénients d'avoir pris un chien alors qu'on travaille." Ce retour négatif d'après la période des fêtes, c'est malheureusement une habitude inévitable pour la SPA. Mais cette année, les bénévoles n'en sont pas si certains. "En ce moment c'est peut-être différent parce que c'est vrai que papa ou maman sont en télétravail et ça permet quand même plus facilement l'adaptation du nouveau chien."

En attendant la SPA de la Creuse continue d'organiser des adoptions, sur rendez-vous. Si vous êtes intéressé, le catalogue des animaux disponibles est disponible sur le site de l'association.