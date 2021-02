En pleine crise sanitaire, moins de dossiers de surendettement en Mayenne que les années précédentes

Franchement à cause de ce fichu virus, qui a bouleversé nos vies, qui a mis à mal notre économie, on s'attendait à une augmentation du nombre de ménages surendettés même si, pour un département comme le nôtre, 500 dossiers c'est déjà un chiffre important.

Endettement moyen de 40.000 euros

C'est vrai que les différents mécanismes de soutien ont permis d'atténuer les effets de la crise. Les factures, les charges courantes des ménages ont été moins lourdes à supporter. En moyenne, chez nous, l'endettement grimpe à 40.000 euros. Ce sont souvent des personnes seules ou sans enfants qui en souffrent le plus. Et en Mayenne, c'est d'ailleurs une des statistiques les plus affolantes relevée l'an dernier, le surendettement frappe plus qu'ailleurs dans la région la catégorie des 18-34 ans, un quart des dossiers traités : niveau de formation plus léger, accès à l'emploi plus difficile.

Le surendettement vécu souvent comme une honte

Enfin, certains ménages refusent encore d'être soutenus, suivis, le surendettement est souvent vécu comme une honte. D'autres sont mal informés, connaissent très peu les mécanismes d'aides, d'autres encore estiment que c'est du temps perdu, que c'est un labyrinthe juridique trop compliqué, une montagne administrative infranchissable.

La commission de surendettement, d'une manière confidentiel, traite au cas par cas et trouve des solutions pérennes pour se s'extirper de cette spirale infernale. Des freins psychologiques qu'il faut lever explique la Banque de France grâce aux travailleurs sociaux notamment, chacun d'entre nous peut connaître des revers et surtout a droit à des aides pour s'en sortir.

Un autre outil existe, ce sont les points conseil budget. Il y en a deux dans le département, à Laval et à Château-Gontier-sur-Mayenne, avec l'objectif de prévenir les difficultés financières ou d'accompagner les ménages déjà pris dans la tourmente.