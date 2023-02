En pleine hausse des prix de l'énergie, un boulanger de Valentigney fait un don de 735 euros aux pompiers

Chaque année, Pascal Moreau fait un don à des associations. C'est ainsi, il est comme ça ce boulanger de "La baguette des Ours", à Valentigney (Doubs). Pour autant, tout le monde aurait compris si ce commerçant s'était abstenu cette année. Avec la hausse des prix de l'énergie, il jongle en ce moment entre les astuces pour tenter de réduire la facture. Mais ce jeudi 2 février, Pascal Moreau a quand même invité l'association de pompiers de la caserne du secteur à venir dans sa boutique. Les pompiers ne sont pas repartis les mains vides.

Plus de 2 500 euros donnés en quatre ans

Non, les deux soldats du feu présents sont rentrés à la caserne un gros chèque sous le bras, comme on remet aux gagnants du Loto. Son montant : 735 euros. Pour les 735 galettes vendues cette année par la boulangerie. "La formule qu'on a trouvée, c'est un euro reversé pour une galette achetée", expose Pascal Moreau. Cela fait quatre ans qu'il le fait avec les pompiers : "Tout le monde a besoin d'eux. Moi-même, j'ai fait un arrêt cardiaque en 2011. Et puis, mon papa était pompier-volontaire. Je me souviens quand il me faisait monter dans les camions le week-end."

En quatre ans, ce généreux boulanger a donné plus de 2 500 euros aux pompiers. "C'est exceptionnel, concède Alain Battel, capitaine et trésorier de l'association. C'est vrai qu'un partenariat comme ça, on ne l'a avec aucun autre commerce. Je mets de côté tous ceux qui travaillent avec nous pour les calendriers". Ils vont reverser une partie de la somme aux pupilles des sapeurs-pompiers. Avant de se quitter, tous se mettent d'accord pour continuer l'année prochaine. Peut-être pas avec les galettes, mais pour l'instant, comme un cuisinier garderait sa recette secrète, le boulanger ne veut pas dévoiler la prochaine formule que prendra le partenariat...