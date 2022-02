En pleine négociation sur les salaires, des employés de l'usine Bel à Évron ont débrayé ce lundi

C'est la période des négociations annuelles dans beaucoup d'entreprises. C'est notamment le cas à la fromagerie Bel d'Évron qui fabrique le fameux Babybel. La première réunion entre la direction et les représentants des salariés s'est déroulée mercredi dernier.

La direction propose d'emblée 2,9% d'augmentation générale. Ce n'est pas suffisant pour la CGT, l'un des trois syndicats présents au sein de l'entreprise. Son délégué Christophe Richter explique : "la direction estime que c'est une belle augmentation que l'on nous fait sur la première proposition. Mais pour nous, c'est insuffisant, cela couvre tout juste l'inflation. Les prix augmentent, que ce soit l'alimentation, le gazole... On est dans l'entonnoir et nous avons besoin d'un pouvoir d'achat plus conséquent. Le groupe Bel a les moyens d'assumer ce pouvoir d'achat pour ses salariés. Lorsque vous doublez votre fortune personnelle en cinq ou six ans, c'est qu'il y a des profits. Il y a donc de l'argent à aller chercher."

Les salariés étaient appelés à se mobiliser ce lundi. Ils étaient plusieurs dizaines à se relayer tout au long de la journée devant les grilles de l'usine.

Contactée par France Bleu Mayenne, la direction de l'usine n'a pas souhaitée faire de commentaires sur cette action. La prochaine réunion de négociation est prévue ce mercredi 9 février.