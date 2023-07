En pleine période estivale, l'hôpital de Châteauroux lance un appel aux personnes à risque

Anticipez votre possible perte d'autonomie. C'est le message que souhaitent faire passer l'hôpital de Châteauroux et les services de santé du département aux personnes âgées et vulnérables. Une nécessité pour faire face à l'été, synonyme de manque de personnel chez les soignants.

Aux urgences de Châteauroux, il est plus difficile d'avoir assez de personnel l'été. (image d'illustration) © Radio France - Margaux Longeroche Prévoir un potentiel séjour en Ehpad, se préparer à des soins en rééducation dans un autre hôpital de l'Indre que celui de Châteauroux. Autant de démarches que l'hôpital de Châteauroux encourage auprès des patients les plus âgés et vulnérables. C'est une nécessité selon la direction et les praticiens, alors qu'avec l'été, le manque de personnel se fait sentir. ⓘ Publicité "Il faut mieux répartir les lits, pour que tout le monde en profite" "Toutes les structures médicales, et médico-sociales sont en tension en ce moment." C'est le constat du docteur Renaud Deschamps, vice-président de la commission médicale d'établissement de Châteauroux. Depuis le printemps, 80 lits ont été fermés dans l'hôpital castelroussin, du fait du manque de personnel, notamment d'infirmiers et infirmières. L'une des solutions pour le médecin, c'est une meilleure répartition des lits, notamment dans les services dits "d'aval", c'est-à-dire après l'hospitalisation. "Dans les services de rééducation d'autres hôpitaux du département, il y a des places vacantes", souligne-t-il. Il incite ainsi les patients à accepter des séjours dans ces hôpitaux, souvent plus éloignés de chez eux, pour libérer des lits à Châteauroux. "Il faut mieux répartir les lits, pour que tout le monde en profite", conclut Renaud Deschamps. Autre solution : un séjour, même temporaire, en EHPAD. Mais pour cela, il faut monter un dossier, faire des demandes d'aides, et trouver une place dans un établissement. Des procédures qui sont souvent faites dans l'urgence par les familles. Alors Laurence Philippe, généraliste à Châteauroux, alerte ses patients : "Je leur dis de monter des dossiers en amont, parce qu'une fois qu'ils sont hospitalisés c'est trop tard !" Un discours difficile à entendre pour les patients et leurs familles Difficile pour les personnes concernées d'accepter de prévoir une perte d'autonomie future, comme le raconte Hubert Jouot. Il est représentant des usagers à l'hôpital de Châteauroux, et président de l'association Familles Rurales à Prissac. "On a l'impression que préparer ces dossier va apporter le malheur" décrit-il. Une place dans un EHPAD a aussi un coût économique, pour les familles, qui repoussent le moment de s'y confronter. "Il existe des aides, tempère François de Gouville, directrice de la prévention et du développement social au sein du conseil départemental de l'Indre. Des aménagements de logement possibles, et des soutiens financiers." Elle conclut cependant qu'il ne faut pas se leurrer: d'après elle, il est impossible de résoudre le manque de moyens humains, simplement en améliorant la sortie d'hôpital des personnes vulnérables.