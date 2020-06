Circuits courts : une célèbre enseigne bio ouvre à Saint-Yrieix et cartonne immédiatement

A Saint-Yrieix, en Haute-Vienne, un magasin de l'enseigne de produits bios et locaux Biocoop vient d'ouvrir. En plein vague de retour aux circuits courts et aux produits locaux, succès immédiat : le magasin voit défiler jusqu'à 250 clients par jour depuis son ouverture !

L'engouement pour les circuits courts et les produits locaux va-t-il se poursuivre au-delà de la crise sanitaire ? Ce type de commerce avait explosé durant le confinement, et la vague ne semble pas retomber. A Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne, l'enseigne coopérative de produits bios et locaux Biocoop vient d'ouvrir un magasin. Carton immédiat : "de 200 à 250 clients par jour, c'est super" se félicite Dorothée Loustaud, la co-gérante de l'enseigne de Saint-Yrieix, qui ne s'attendait pas un succès aussi large et aussi immédiat.

Le coronavirus a fait changer les mentalités

Le magasin a ouvert ses portes le 10 juin. Bien sûr, rien n'était calculé, c'est un projet "de deux ans" et le confinement a même retardé l'ouverture de l'enseigne. Mais il a aussi relancé la dynamique du "consommer sain et local" et c'est forcément une aubaine, reconnaît Dorothée. "_Le coronavirus a fait changer les mentalités, les gens ont maintenant envie de faire attention à ce qu'ils mangent_, ils ont envie d'essayer de soutenir les producteurs locaux autour d'eux, et peut-être de retrouver des relations sociales plus humaines" dit-elle. Bien sûr, il y a une centrale d'achats de produits Biocoop, mais la charte de la Coopérative prévoit aussi que chaque magasin fasse de la place aux producteurs locaux. Et ils sont déjà près de 30, "que ce soit du miel, du vinaigre, ou des maraîchers, qui ont ainsi un nouveau débouché qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent".

Parmi les producteurs locaux, Joachim Chanliaud distribue une partie de sa bière uzerchoise de la Brasserie de la Vézère, grâce à l'enseigne nouvellement implantée à Saint-Yrieix. "Commercialement, _ce sont des magasins qui tournent très bien, qui tournent même de mieux en mieux, qui sont reconnus_, et qui ont une charte et certaines valeurs très intéressantes, et qu'ils respectent" assure-t-il.

Est-ce que cette consommation "engagée" va perdurer ?

C'est une claire tendance de fond, constate Sébastien Bessoule, l'autre co-gérant du Biocoop de Saint-Yrieix. "Suite au coronavirus, _on sent qu'il y a une prise de conscience, et que les clients sont encore plus demandeurs de ce type de produits_, il y a une motivation particulière des gens pour aller dans ce sens". Est-ce que cela va durer ? Cette consommation "engagée" va-t-elle s'installer ou n'est-elle qu'un feu de paille ? Il faudra bien sûr attendre avant de le mesurer, même s'il est vrai que quelque chose semble avoir changé par rapport "au monde d'avant". Cette consommation connaissait déjà un certain essor avant la crise. Cette dernière n'a fait finalement qu'élargir son intérêt. "On espère que ce sera sur le long terme, et pas que sur une petite période", conclut Dorothée Loustaud.