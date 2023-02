En pleines négociations salariales, ça gronde sur le site d'Alstom à Belfort

C'est un peu la guerre des chiffres. Alors que l'inflation a dépassé les 5% en 2022, la direction d'Alstom a proposé ce jeudi 2 février une augmentation des salaires de 4%. Proposition faite dans le cadre des fameuses NAO, les négociations annuelles obligatoires. Une première réunion se tenait ce jour à Paris. 4%, indécent d'après les syndicats, qui réclament une hausse de 10%. A la mi-journée, sur le site de Belfort, ils ont appelé les salariés à se réunir pour réfléchir à la suite.

Ils étaient une soixantaine, sur les 500 salariés que compte le site belfortain. "On ne peut pas leur demander de faire grève dès maintenant, avoue Eddy Cardot de la CGT. Qu'ils se réservent pour mardi 7 février. On appelle à une journée de grève, forte et massive". En effet, les syndicats ne comptent pas en rester là. CGT, FO, CFE-CGC, CFDT, tous parlent à l'unisson. Pour eux, c'est l'incompréhension.

Des syndicats dans l'incompréhension

"L'année dernière, la direction a mis en avant le rachat de Bombardier pour ne pas faire d'augmentation" se souvient Eddy Carlot. André Fages, de la CFE-CGC, se souvient lui de la période Covid : "La première année, la pire, ils ont finalement annuler l'augmentation prévue, à cause de la pandémie". Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argument possible, disent-ils, car l'entreprise se porte bien. "Le carnet de commandes est plein, le chiffre d'affaires augmente, l'action monte en bourse" rapporte la CGT.

Les salaires, eux, restent figés. "Tout le monde fait ses courses, le plein, va acheter son pain, développe André Fages. Tout le monde est touché de plein fouet par l'inflation. On serait plus heureux avec une reconnaissance pécunière. La fierté ne permet pas d'acheter sa baguette". La CFDT conclut, par la voix d'Alain Lugenbuhler : "Vraiment, là, on ne comprend pas. Pourquoi ne pas augmenter ? A part faire des économies sur le dos des salariés. D'autant qu'avec les commandes, on va encore nous demander de faire des efforts. Les efforts, c'est toujours dans le même sens."

Les arguments avancés par Alstom

Cette bonne santé, le service communication d'Alstom la confirme : "Les performances sont au rendez-vous, en termes de chiffre d'affaires, de commandes. Mais en ce qui concerne la performance industrielle, c'est moins le cas. Il y a tout un contexte qui impacte aussi Alstom : la hausse des prix de l'énergie, des matières premières, nous sommes confrontés à des pénuries. Dans ce contexte, nous essayons de préserver notre compétitivité". Alstom assure avoir la volonté de reconnaître les efforts des salariés : "Il y a eu des versements de primes exceptionnelles, que l'on souhaite compléter avec ces augmentations salariales. Nous restons à l'écoute, et nous espérons que les résultats de la prochaine réunion, le 8 février, pourront contenter tout le monde."