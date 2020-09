En plus du moratoire, la maire écologiste de Poitiers veut un débat citoyen autour du déploiement de la 5G

Léonore Moncond'huy, la maire "verte" de Poitiers, fait partie des 68 élus écologistes et de gauche qui ont signé la tribune ce week-end dans le Journal du dimanche. Une tribune pour demander un moratoire sur le déploiement de la 5G prévu d'ici la fin 2020 en France. La 5G, c'est censé être la 4G en mieux : des smartphones et des appareils connectés plus rapides, plus réactifs. Une ultraconnectivité censée booster l'efficacité de la télémédecine et du développement économique ! Mais à Poitiers, comme dans d'autres villes de France, on s'inquiète de l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Alexandra Besnard, est l'élue en charge du "numérique responsable" à la mairie de Poitiers. Elle le dit : son équipe n'est pas contre la 5G, mais elle veut en connaître les effets avant son installation, et elle souhaite aussi qu'il y ait un vrai débat citoyen autour de la question, car ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question politique, explique-t-elle.

Vers un jury citoyen à Poitiers

A Poitiers, l'équipe en place entend donc proposer au prochain conseil municipal fin septembre la constitution d'un jury citoyen. Si la proposition est adoptée, le groupe sera constitué : 10 à 15 personnes qui seraient tirées au sort, pour être formées par des spécialistes sur ce que signifie la 5G en terme de justice sociale, d'environnement de santé. Dans cette formation, il y aura des éléments à charge et à décharge, pour que le jury se constitue un avis éclairé. Qu'il puisse ensuite donner une orientation politique, et restituer ses conclusions à l'équipe en place. Des orientations qui seront ensuite débattues en conseil municipal.

Eviter la fracture numérique ville/campagne

En réclamant ce moratoire, les élus signataires de la tribune, souhaitent attendre le rapport de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) sur l'impact sur la santé humaine avant de lancer le déploiement. Un déploiement qui, s'il se fait dans la précipitation et de manière irréfléchie, risque d'accentuer la fracture numérique, selon Alexandra Besnard. L'élue pictave déléguée au numérique responsable précise en effet que la 5G sera prioritairement déployée dans les villes. Or les campagnes ne sont déjà pas toutes couvertes par la fibre et la 4G.

"Nous préférons que le territoire soit 100% couvert par la fibre et la 4G avant de lancer un déploiement coûteux de la 5G, dont on ne connaît pas encore les effets sur l'environnement et la santé humaine"

Quel modèle de société pour demain ?

D'après l'élue Poitevine, la 5G est présentée comme quelque chose qui va aider au développement économique, à la télésanté.

"Quelque chose qui va améliorer encore la bande passante et aider à télécharger des données 10 fois plus vite, mais est-ce vraiment vers ce modèle de société là qu'on veut aller ?

C'est aussi cela qu'on interroge dans cette tribune", conclut-elle avant de s'appuyer sur des chiffres. Entre 2015 et 2019, le lancement de la 4G avait permis de multiplier par dix la collecte de données mobiles d'une personne, ce qui a entraîné une surconsommation du débit internet et de l'électricité. Par ailleurs, ajoute l'élue poitevine, on estime que 4,7% des gaz à effet de serre sont générés par le numérique, ça va de la construction des ordinateurs, smartphones à la diffusion internet. C'est plus important, selon elle, que la production générée par l'aviation.