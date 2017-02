En Puisaye, entretenir des rivières pour reprendre confiance en l’avenir

L’association d’insertion Émeraude, basée à Saint-Fargeau, fait de l’entretien de rivières et d’espaces verts. Sa mission est aussi de donner un coup de pouce à des personnes éloignées du marché du travail, pour les aider à reprendre pied.

Bottes en caoutchouc et gilets fluo, les salariés en insertion d’Émeraude dégagent les branches qui encombrent la rivière, à Saints en Puisaye. L'association d’insertion, qui est basée à Saint-Fargeau depuis 1992, vient d'obtenir un contrat de quatre ans avec la fédération des Eaux de Puisaye-Forterre pour entretenir les rivières.

Depuis 25 ans, cette structure emploie des personnes éloignées du marché du travail pour leur redonner un but. Ces salariés, une trentaine par an environ, sont embauchés pour des missions de 4 mois renouvelables au maximum 6 fois. "En moyenne, ils restent chez nous pendant 14 mois", explique Nicolas Guillemant, le directeur de l'association.

Il résume ainsi la mission de l’association qu’il dirige : "permettre à des gens qui sont très éloignés de l’emploi, qui accumulent des freins et des difficultés, de retrouver une activité".

Chez Émeraude, les salariés en insertion nettoient des rivières, entretiennent des espaces verts, posent des clôtures ou font de petits travaux de maçonnerie.

L’objectif, c’est que lorsqu’ils sortent de chez nous, ils ne soient pas dans la même situation que lorsqu’ils sont arrivés - Nicolas Guillemant, le directeur d’Émeraude

En parallèle, ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé pour les aider à rebondir. "Ils sont embauchés pour 26 heures par semaine, ce qui leur dégage du temps pour travailler sur les freins, avec l’aide d’un conseiller en insertion professionnelle", explique Nicolas Guillemant.

"On travaille sur la mobilité, la qualification, la santé… parfois, on leur propose des formations. Ça peut être un levier pour augmenter leur employabilité et les sortir de leur situation. L’objectif, c’est que lorsqu’ils sortent de chez nous, ils ne soient pas dans la même situation que lorsqu’ils sont arrivés", résume le directeur.

Alexis, 27 ans, veut créer une entreprise de maroquinerie © Radio France - Delphine Martin

Retour au bord de la rivière de Saints en Puisaye… C’est David Bréchat qui supervise le chantier. Sa mission est de guider, et parfois remotiver des hommes et des femmes découragés par des périodes de chômage. "Le matin, il faut vraiment qu’ils soient bien à l’heure, en tenue. Il faut leur apprendre l’usage du matériel, les débroussailleuses, les tronçonneuses", explique cet encadrant, qui travaille chez Émeraude depuis un an et demie. "Parfois, certains ont un peu de mal à reprendre le rythme du travail… mais dès qu’il y a une bonne ambiance, ça se déroule bien et en quinze jour ou trois semaines, c’est parti".

Ça ira un peu mieux pour moi maintenant - Xavier, salarié en insertion

Xavier, 37 ans, est salariés en insertion chez Émeraude depuis un an. Lorsqu'il est arrivé en Puisaye, il était sans emploi. "J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé. Et je n’avais pas le permis alors ce n’était pas facile" explique-t-il. Son travail, il le résume en quelques phrases : "On coupe des arbres, parfois on les empile, parfois on les charge dans le camion". Toujours dehors. Même quand il gèle. "C’est rude parfois", résume Xavier dans un petit sourire.

Mais le père de famille ne regrette rien. Aujourd’hui, il a le sentiment d'avancer. "Ça peut déboucher sur quelque chose. Au début, je n’avais pas le permis, je n’avais pas trop de formation et aujourd’hui, j’ai le permis de conduire et le permis cariste. Donc je pense que pour la suite, ça ira un peu mieux pour moi maintenant."

Même satisfaction pour Alexis, 27 ans. Ce jeune homme a trouvé ici plus qu'en emploi : il a trouvé une oreille attentive pour l'aider dans son projet de création d'entreprise. "Je voudrais fabriquer des portes feuilles, des sacs, des objets en cuir, mais pour les statuts, pour savoir quelle entreprise monter, je n’y connais rien. Alors chez Émeraude, ils sont super parce qu’ils vont me filer un coup de main", résume ce jeune parisien arrivé à Toucy récemment.

Chaque année, environ 30 personnes passent par les chantiers d'insertion de l’association Émeraude.

