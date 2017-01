En Puisaye, le petit village de Chevillon s’équipe d’une bibliocabine

Comment créer du lien social dans la campagne avec du vieux ? En créant une bibliothèque gratuite et ouverte… dans une vieille cabine téléphonique ! C'est le village de Chevillon, en Puisaye, qui a eu cette belle idée.

On en voit plus beaucoup ou alors bien souvent, on y fait plus attention : la cabine téléphonique de France Télécom ne sert plus franchement à grand-chose. Alors à Chevillon en Puisaye, une élue lui a trouvé une nouvelle vie : elle va devenir une bibliocabine ! Au revoir le vieux combiné de téléphone et le clavier qui fait clic-clic, bonjour les livres et les revues.

A Chevillon en ce moment, il ne fait pas un temps à aller bouquiner dehors c'est sûr. Ce village dortoir a plutôt des airs de village fantôme dans le brouillard mais justement, il y a une initiative qui pourrait ramener un peu de vie à Chevillon quand les jours seront plus longs : c'est la bibliocabine de Chantal Mantez. La 2e adjointe au maire a convaincue Orange de lui céder sa vieille cabine téléphonique pour la transformer en bibliothèque.

Mettre la lecture à la portée de tous

"Le but c’est que les gens puissent trouver aussi bien des romans que des ouvrages de tous types et pour tous les âges, explique Chantal Mantez, de façon qu’ils puissent en prendre, les prêter, les ramener, en déposer d’autres, etc. Ce sont des endroits de liberté pour tenter de mettre la lecture à la portée de tous." La liberté d’ouvrir la porte de cette cabine entourée désormais d'un immense autocollant avec des livres dessinés dessus et de se servir. Pour l'instant, il n'y a que quelques romans et des livres pour enfants mais l'idée c'est que les habitants de Chevillon y laissent leurs livres préférés.

Un espace de rencontres aussi

Difficile de dire si la sauce prendra. Marie-Claude, proche voisine de la bibliocabine n’est pas sûre de venir se servir. "Je lis beaucoup de livres mais pas des romans de gare qui s’échangent facilement. Je lis du Proust, ce genre de chose, mais je trouve que c’est une très bonne idée." Alors cette grand-mère promet d’y emmener sa petite-fille, l’été prochain, pour découvrir de nouveaux livres. Ce serait alors mission réussie pour Chantal Mantez qui compte aussi installer des bancs dès qu’il fera beau.

Je voudrais installer un banc pour les petits autour de la cabine pour qu’ils puissent s’amuser, bavarder, que les parents viennent les chercher et discutent aussi entre eux, prennent un livre et ainsi de suite. Chantal Mantez, 2e adjointe au maire de Chevillon

C’est un cercle vertueux que l’adjointe au maire de Chevillon veut installer. "Tout ça recrée du lien social, c’est un mot à la mode mais c’est quand même ce qui manque dans nos villages et il est temps que de nouvelles initiatives y remédient". Jamais à cours d’idée, l’élue aimerait aussi lancer un grand concours de décorations avec les 14 villages voisins membres de la nouvelle commune Charny-Orée-de-Puisaye