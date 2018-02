Châteauroux, France

Il n'y a plus que 65 boucheries aujourd'hui dans l'Indre. Il y a quinze ans, en 2002, il y en avait encore 110. Parmi les commerces encore ouverts, 14 sont à la recherche d'un repreneur. 40% des chefs d'entreprise en activité ont plus de 55 ans. Ces chiffres, communiqués par la chambre des métiers, illustrent la situation délicate que traverse la profession. Les explications sont multiples.

Dans sa boucherie, Patrick Blanchet privilégie les produits locaux. Il travaille aussi avec un producteur de jambon basque. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Moins de clients, moins de consommation

Il y a d'abord le facteur démographique : le département perd des habitants, cela fait forcément moins de clients. La consommation globale de viande a baissé et les différentes crises sanitaires qu'a connues la filière ont encore accentué le phénomène. Les circuits de distribution ont aussi évolué, avec le développement de la vente directe, enfin les super- et hypermarchés restent des concurrents sérieux pour les petits commerçants.

Des motifs d'espoir

Pour autant, à la chambre des métiers de l'Indre, on veut garder espoir. Pour Célina Théret, conseillère spécialisée dans la transmission d'entreprise, « la relève est là ! on a au CFA de Châteauroux actuellement une bonne vingtaine de jeunes qui sont formés pour reprendre ces affaires là». Et même si beaucoup, à la sortie de leurs études, risquent d'être tentés par la grande distribution et ses horaires fixes, ils pourraient finir par se lancer comme indépendants estime Jean-Luc Gourin, lui aussi conseiller à la chambre des métiers : « On a beaucoup de gens qui ont été formés dans des CFA (Centre de formation des apprentis) qui dans un premier temps se sont orientés vers la grande distribution et qui après une quinzaine d'années d'expérience viennent reprendre des affaires artisanales dans nos territoires ». Un ancien salarié de Super U vient ainsi d'ouvrir un magasin à La Châtre.

A la chambre des métiers, Célina Théret et Jean-Luc Gourin aident les bouchers qui le souhaitent à vendre leur commerce © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des mois pour trouver un repreneur

Les transmissions, cependant, prennent du temps, jusqu'à plusieurs années. Patrick Blanchet, qui tient la boucherie de la rue grande à St-Benoît-du-Sault depuis 37 ans, en fait l'expérience. Cela fait six mois qu'il a prévenu la chambre des métiers de son intention de prendre sa retraite, et jusqu'ici personne n'est venu visiter son commerce. Passionné par son activité, le truculent boucher tient à rassurer ses clients : il ne fermera pas avant d'avoir trouvé un successeur.