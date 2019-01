En raison du contexte social, pas de cérémonie des vœux cette année à la CCI Amiens-Picardie

Fany Ruin, la présidente de la CCI Amiens-Picardie a décidé de faire l'impasse cette année, à cause de la situation consulaire et de la crise des gilets jaunes.

Amiens, France

C'est de saison en ce début d'année : on est en plein dans la période des vœux. Les collectivités locales, les institutions et les représentants politiques organisent des cérémonies tout le mois de janvier pour faire le bilan de l'année écoulée et pour parler des projets de l'année à venir. Cette année, la Chambre de Commerce et d'Industrie Amiens-Picardie a décidé de ne pas organiser de cérémonie. Une réception que Fany Ruin, sa présidente, jugerait décalée : "Il y a eu beaucoup de changements cette année au niveau de la chambre de commerce. Une quinzaine de postes ont été supprimés, notamment à cause de la baisse des dotations de l'Etat. La deuxième raison, c'est le climat social : beaucoup d'entreprises ont été confrontée à des _difficultés à la fin de l'année avec la crise des gilets jaunes.Je trouvais ça décalé d'organiser une cérémonie dans ce contexte_. Je souhaite donc concentrer tous mes efforts sur l'accompagnement des entreprises."

La CCI Amiens-Picardie va organiser un salon dédié aux entreprises du territoire le 28 mars à Amiens. Le 1er "CCI Business Event" réunira des entreprises de tous les secteurs d'activités pour les faire se rencontrer et créer des partenariats entre elles.

