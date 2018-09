Sarthe, France

C'est l'une des annonces dans le cadre du plan pauvreté, présenté jeudi par Emmanuel Macron. Le président de la République veut proposer des repas à la cantine pour seulement 1 euro, dans les zones rurales et les écoles classées en REP (Réseau d'éducation prioritaire). Une initiative déjà prise localement par de nombreuses municipalités dans le département de la Sarthe. Elles s'adaptent aux revenus des parents d'élèves.

Des prix qui varient en fonction des revenus des familles

À Allonnes par exemple, un enfant peut manger à la cantine à midi pour seulement 50 centimes d'euros. Une trentaine d'enfants sur la commune payent moins d'1 euro pour se nourrir. "On a une population qui a socialement plusieurs types de difficultés. Il y a beaucoup de précarité et de chômage. On a décidé, et c'est supporté par le budget de la Ville, de faire en sorte que le plus d'enfants puissent manger à la restauration municipale et que le prix ne soit pas un obstacle", témoigne Gilles Leproust, le maire communiste de la commune. Il se dit prêt à étendre le dispositif à davantage d'enfants scolarisés.

Comme on le fait depuis un certain nombre d'années sur les fonds de la Ville, si on peut avoir des financements, on dit ok tout de suite"

Au Mans, en fonction du quotient familial, les prix ne sont pas les mêmes. Pour la première tranche, les repas coûtent 70 centimes. Cela s'adresse essentiellement à des familles nombreuses ou des foyers dont les parents n'ont ni travail ni revenus.

Toutes les mairies ne proposent pas des repas à des tarifs aussi attractifs. Ainsi, dans les établissements scolaires de La Flèche, le prix minimum pour un repas à midi est de 1,52 euro. Il y a aussi une logique économique derrière ce choix. Car en pratiquant des tarifs très bas, les municipalités prennent le risque de perdre de l'argent.