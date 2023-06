En Sarthe, l'usine de gants médicaux unique en Europe devrait débuter sa production en septembre

La grande exposition du "Fabriqué en France" se tient ces 1er et 2 juillet 2023 à l'Élysée. Parmi les produits choisis pour y représenter la Sarthe, il y a le gant médical en nitrile de chez ManiKHeir, l'usine qui s'est installée sur le site de l'ancienne papeterie Arjowiggins de Bessé sur Braye (Sarthe). Un préambule avant le démarrage officiel de la production prévu début septembre, avec l'objectif d'une montée en puissance progressive jusqu'en mars 2024. Cette usine sera la seule en Europe à fabriquer ce type de gants.

ⓘ Publicité

L'aboutissement d'un long chemin

"C'est un projet qu'on a commencé à penser à l'été 2020 et puis qui s'est concrétisé avec l'obtention d'un marché public en mai 2021", rappelle Gerald Heuliez, le directeur général de ManiKHeir, interrogé par France Bleu Maine. "Et depuis mai 2021, il y a quand même beaucoup de complexité. Si on avait dû produire des masques, comme on le fait à Angers depuis près de 50 ans [avec Kolmi-Hoppen, NDLR], cela aurait été différent. Là, on réinvente une industrie qui a disparu d'Europe depuis 30 ans. Donc, il faut tout réinventer".

Gerald Heuliez reste prudent sur le calendrier des mois à venir. "On sait qu'on aura encore des aléas. Les quatre lignes de production ne tourneront pas ensemble avant le printemps prochain'. L'arrivée des salariés sur le site de Bessé va donc s'étaler sur plusieurs mois. "On a aujourd'hui 48 CDI embauchés. On a d'ici à fin août, 20 à 30 nouveaux collaborateurs qui vont arriver pour assurer la production. Et puis par tranches de 20 à 30 personnes pour les autres lignes, on complètera pour arriver entre 150 et 175 personnes pour mars 2024 ".

Des produits haut de gamme

Alors que l'ère du "quoi qu'il en coûte" est révolue, le projet est-il encore viable ? "Évidemment, on ne sera pas aussi compétitifs que les produits qui sont fabriqués en Asie du sud-est", répond Gerald Heuliez, qui fait le parallèle avec les masques de Kolmi-Hoppen. "On va défendre nos positions et arriver avec des produits différents. Notre volonté, ce n'est pas d'avoir 50 % du marché européen des gants nitrile à usage unique". Mais de répondre à la demande de produits de meilleure qualité, destinés par exemple à la pharmacologie ou aux services hospitaliers qui utilisent par exemple des produits d'oncologie.