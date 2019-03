En Sarthe, la crainte de la fermeture de plusieurs centres des impôts

Selon les quatre organisations syndicales qui appelaient à un rassemblement ce mardi place des Comtes du Maine, au Mans, "entre 75 et 90 postes" doivent prochainement être supprimés au sein du service des finances publiques de la Sarthe qui compte 680 salariés. "90 postes, cela représente quasiment tout l'effectif des agents travaillant dans les différentes trésoreries en dehors du Mans", relève Jérôme Pasquier, secrétaire du syndicat CFDT des finances publiques en Sarthe et en région Pays de la Loire. Le responsable en déduit la fermeture prochaine de plusieurs centres des impôts en zone rurale. "Il ne resterait que Le Mans, La Flèche et, éventuellement Mamers. Les trésoreries de Sablé (12.000 habitants), la Suze (5.000 habitants), La Ferté Bernard (9.000 habitants), n'existeraient plus".

"En dix ans, presque la moitié des trésoreries ont fermé"

Son collègue du syndicat Sud estime que, "depuis 2009, près de la moitié des trésoreries du département ont fermé par exemple Beaumont-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Vivraye et le Grand Lucé". Stéphane Rolland regrette que les Sarthois soient éventuellement privés d'un accès direct à un service public. "Il serait quand même prévu une présence mais uniquement sur rendez-vous, pendant des permanences ponctuelles", ajoute Jérôme Pasquier responsable de la CFDT des finances publies pour qui, "même à l'heure de la dématérialisation des procédures, la communication orale reste essentielle pour aider les contribuables". Le secrétaire du syndicat Sud dit constater, lui aussi, que "les Sarthois continuent à venir dans les trésoreries. Tous n'ont pas accès aux moyens de télédéclaration et de télé-paiement. Nous avons encore beaucoup de réceptions physiques dans nos locaux".