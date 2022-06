En Sarthe, la reprise de Earta par APF France handicap est "réussie" malgré quelques réserves

Près d'un an et demi après l'achat de la société Earta par APF France handicap, la nouvelle directrice se félicite de cette reprise. L'activité est encore fragile mais suffisamment encourageante pour embaucher et former des salariés.

C'est une reprise globalement réussie mais qui reste à nuancer. En février 2021, APF France Handicap rachète l'entreprise Earta, basée en Sarthe et dans toute la région. Deux cent dix emplois sont sauvés. Près d'un an et demi après cette reprise, France Bleu Maine a voulu savoir comment se porter l'activité.

La société qui a fait faillite, Earta, était spécialisée dans le traitement des invendus de presse. "On a conservé la partie imprimerie industrielle à Nantes, celle de sous-traitance et de prestation tertiaire pour une grande assurance au Mans. Désormais, on fait aussi du transport pour les personnes à mobilité réduite et à partir de cet été 2022, nous assemblerons des vélos électriques, vélos musculaires et vélo-cargos", précise la directrice de APF Entreprises Pays de la Loire, Isabelle Fréret.

Des débuts difficiles....

Cette entreprise emploie en majorité des personnes en situation de handicap. Elles ont dû s'adapter aux nouvelles activités et à la nouvelle direction. "Le changement a été difficile puisque ces salariés sortaient d'une situation de crise causée par le déficit de leur société et donc le risque de perte de son emploi. Cependant, ils ont fait preuve d'énormément de résilience puisque certains salariés ont changé à la fois d'employeur, de lieu de travail et de métier", salue la directrice d'APF Entreprises Pays de la Loire, Isabelle Fréret.

Au delà de cette adaptation parfois compliquée, le nombre de clients n'est pas encore très élevé reconnaît la directrice d'APF Entreprises Pays de la Loire : "Nous n'avons pas suffisamment d'activité pour être serein sur les prochains mois. Pour 2022, nous avons un gros marché en textile qui va nous permettre de maintenir à flots l'activité sur l'année."

... mais encourageant

Malgré ce démarrage poussif, l'APF France handicap veut y croire, selon la directrice pour la région : "Nous avons aussi embauchés deux commercial pour aller prospecter sur de nouveaux marchés."

Isabelle Fréret assure que, désormais, tout le monde a trouvé sa place. Certaines personnes connaissent même une évolution de carrière. "Les opératrices et les opérateurs en textile ont reçu une formation de couturier ou d'opérateur de sous-traitance industrielle."

Le nouvel employeur souhaite "renforcer son savoir-faire" et pour cela, il cherche à recruter des techniciens, des couturiers professionnels et deux alternants étudiant sur les performances industrielles pour la rentrée prochaine. Il est possible de candidater sur le site internet Indeed et sur celui de APF France handicap.