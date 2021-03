En Sarthe, les gîtes pâtissent du reconfinement en Ile-de-France

"Je regarde mon planning qui est maintenant désespérément vide". Propriétaire d'un gîte à Montmirail, petit village non loin de La Ferté-Bernard, Christian Vidal fait grise mine depuis l'annonce du reconfinement en Ile-de-France : "les Franciliens représentaient 80% de mes réservations pour les quatre prochaines semaines. Ils ont tous annuler." Le confinement nouvelle version qui entre en vigueur ce samedi pour quatre semaines ne permet plus aux habitants de région parisienne (et des Hauts-de-France) de quitter leur région, sauf pour motif familial impérieux ou pour des raisons professionnelles.

Le week-end de Pâques particulièrement touché

Tous les gîtes du département semble concerné. Au bureau des Gîtes de France en Sarthe, le téléphone n'arrête pas de sonner depuis vendredi : "les clients franciliens sont dans l'obligation d'annuler leurs réservations, spécifiquement pour le week-end de Pâques, puisque c'est le premier week-end d'avril, donc on sera encore dans ce mois de confinement pour les Parisiens", explique Virginie Hardonnière, la directrice, selon qui la clientèle francilienne représente environ 25% des réservations à cette période de l'année.

D'autant plus frustrant que les prévisions de taux de remplissage pour le week-end de Pâques étaient très bonnes : "on visait 70%, c'est plus qu'il y a deux ou trois ans", détaille Virginie Hardonnière, qui estime que ce taux de remplissage tournera plutôt autour de 40% avec cette nouvelle donne. "C'est une grosse déception cette décision, même si on la comprend, il faut trouver des mesures. Mais si on résonne à notre échelon, c'est un boulet supplémentaire à gérer."

Un boulet supplémentaire parce que la situation du tourisme est déjà précaire, en raison du couvre-feu et des fermetures diverses. Il n'y a plus de touristes étrangers non plus, déplore Christian Vidal qui voit aussi la perte de revenus que cela implique sur les prochaines semaines : "n'importe quelle entreprise quand vous lui dites du jour au lendemain qu'elle va perdre 80% de son chiffre d'affaires, c'est dramatique." Pour tenter de compenser, les propriétaires de gites comptent maintenant sur des réservations de dernière minute, de la part de touristes venus de régions non confinées.