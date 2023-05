En Sarthe, les professionnels du tourisme "ravis" de ces vacances de Printemps

Les campings sarthois sont de plus en plus fréquentés par des locaux selon la représentante en Sarthe de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.

Retour en classe pour les écoliers, collégiens et lycéens sarthois ce mardi 2 mai. L'occasion de dresser un bilan touristique de ces vacances de Printemps dans le département. Les professionnels sont satisfaits et imaginent déjà une saison prometteuse.

Les réservations de gîtes ont augmenté de 10% pour ces vacances scolaires par rapport à celles de 2022. "Il y a un engouement pour les gîtes et pour les meublés de tourisme depuis le Covid-19. On est sur une courbe qui ne cesse de croître pour les vacances et sur les grands week-end", remarque Virginie Hardonnière, la directrice de l'antenne sarthoise des "Gîtes de France".

Les retours sont aussi positifs du côté des campings. Ces établissements sont de plus en plus fréquentés par des Sarthois a remarqué Laetitia Hooghiemstra. C'est la représentante en Sarthe de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. "Avec l'inflation, les gens partent aussi au plus près pour ne pas dépenser trop de carburant pour aller en vacances. Et puis on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour décompresser, s'amuser et profiter de la vie." Et justement, les visiteurs ont répondu présents au zoo de La Flèche où le taux de fréquentation est stable par rapport à l'année dernière.

C'est positif pour la saison à venir

Ces professionnels s'accordent à dire que la saison est prometteuse. "On n'a jamais eu autant de réservation pour l'été à ce moment-là de l'année", se réjouit Laetitia Hooghiemstra, la représentante en Sarthe de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. "Les gens ont envie de sortir, de se retrouver et le camping est un mode de vacances économique en contexte d'inflation."

Le taux de remplissage des gîtes était de 70% pour ces vacances de Printemps, ce qui laisse présager une belle saison à venir pour Virginie Hardonnière, la directrice de l'antenne sarthoise des "Gîtes de France". "C'est très encourageant, nous avons 10% de réservation supplémentaire pour les vacances de Printemps mais aussi pour juillet-août par rapport à l'année dernière. On est un carrefour entre la région parisienne et la Bretagne donc on peut se rejoindre facilement."