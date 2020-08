En Sarthe, les vendanges auront trois à quatre semaines d'avance

Pas une goutte de pluie et un temps sec depuis la mi-juin en Sarthe. Résultat : les vendanges vont être très précoces cette année. Les viticulteurs sarthois estiment que les récoltes se feront début septembre, soit trois à quatre semaines plus tôt que sur une année classique.

Ces récoltes anticipées, Claire Lelais, viticultrice installée à Ruillé-sur-Loir, les avait vu venir.

Une vigne fleurie dès la mi-mai

En effet, ses vignes ont fleuri vers le 20 mai, soit un mois plus tôt que d'habitude : "Les hivers sont moins froids, le printemps a été chaud : la vigne a pris de l'avance dans son cycle de végétalisation. Je pense qu'on va vendanger peut-être entre le 5 et 10 septembre", détaille Claire Lelais.

Pour autant, les viticulteurs sarthois ne s'inquiètent pas trop. Cette tendance s'observe depuis plusieurs années ; et cela leur permet même de travailler avec plus de sérénité, estime Claire Lelais : "On a plus de temps pour la vinification : quand on vendange en octobre, on met les vins en bouteille en mars pour une commercialisation en avril - c'est assez court en terme d'élevage, là on gagne un mois. Et puis vendanger plus tôt permet d'avoir un climat plus ensoleillé, la fraîcheur est moins là", détaille-t-elle.

La pluie espérée avant la mi-août

Claire Lelais espère en revanche un peu de pluie, "d'ici le 15 ou 20 août. Cela permettrait de faire grossir les raisins, sinon ils pourraient être un peu moins gonflés en jus".

D'autant que le manque d'eau commence à faire flétrir les raisins, ce qui pourrait occasionner une petite perte de récolte. Peu importe pour Adrien Jardin, du domaine Les Maisons Rouges, car la saison 2019 a été catastrophique à cause du gel : "Il y avait entre 15 et 50 % de récoltes perdus l'an passé : si je fais 80 % de récoltes cette année, je serai très content. Si 2020 peut renflouer tout le monde, ce serait bien pour l'ensemble du vignoble".

Tous espèrent reproduire l'exceptionnelle année 2011. Une saison très sèche, mais avec des millésimes sarthois exceptionnels.