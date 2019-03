En Savoie, les gilets jaunes organisent un loto solidaire

Plus d'une centaine de personnes sont venus jouer au loto des gilets jaunes à la salle polyvalente des Mollettes en Savoie ce samedi soir. Les sommes récoltées aideront, entres autres, une dizaine de manifestants de la région devant la justice.

Les Mollettes, France

La salle polyvalente de la commune Les Mollettes (Savoie) se remplit à vue d’œil, les habitants du département font la queue pour acheter leurs tickets du loto organisé par l'association "Justice pour tous", une association créée par trois gilets jaunes.

Les fresques dessinées par les gilets jaunes accueillent les joueurs de loto aux Mollettes (Savoie) © Radio France - Sarah Gilmant

_"C'est un loto ouvert à tous_, ça peut être une alternative au mouvement et pourquoi pas permettre discuter avec les gens, de prendre la température et de prendre leurs opinions. C'est une moyen de fédérer" explique Nicolas Mollier, le président de "Justice pour tous".

"C'est pour notre avenir qu'on vient là" - Florys, 9 ans

Selon l'organisateur, les sommes récoltées permettront de venir en aide à tout citoyen victime d'injustice. "Oui, nous venons déjà en aide à une dizaine de gilets jaunes de la région mais on peut aider un SDF ou un cadre d'entreprise."

Vingt euros les cinq tickets de loto. Les plus gros lots sont un chèque de 500 euros et une télévision © Radio France - Sarah Gilmant

"J'ai fait quelques manifestations mais avec cinq enfants, c'est compliqué de suivre. Mon gilet jaune reste visible dans la voiture" confie Richard, un habitant de Saint-Pierre, "On se devait de participer à ce loto en famille. C'est très important de soutenir le mouvement alors on fait ce qu'on peut à notre échelle" Et les cinq enfants sont bien présents."C'est pour notre avenir qu'on est là" lance le petit dernier, Florys, 9 ans. Sa sœur Fanélie est elle aussi une gilet jaune en herbe "Tous les week-end, ils sont dehors à manifester au lieu d'être avec leurs familles alors c'est important."