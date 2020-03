En Savoie, les Halles restent ouvertes comme à Chambéry et Aix-les-Bains

Les décisions sont tombées : les Halles de Chambéry et d'Aix-les-Bains en Savoie peuvent rester ouvertes, mais avec de grosses restrictions d'accès. Les marchés eux sont bel et bien interdits, sauf en cas de dérogation.

Lundi dernier 23 mars, le gouvernement annonçait un renforcement des mesures de confinement et notamment l'interdiction des marchés couverts et en plain air. Sauf dérogations, les marchés de Savoie et de Haute-Savoie ne peuvent donc plus se tenir.

En revanche, les communes qui ont des Halles pourront continuer à les ouvrir. C'est le cas à Aix-les-Bains, où la Halle de la place Clémenceau rouvrira samedi prochain 28 mars, à la satisfaction du maire de la commune Renaud Beretti pour qui cela " permettra notamment aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de faire leurs courses dans un périmètre restreint et de soutenir les producteurs locaux".

10 personnes maximum dans la Halle d'Aix-les-Bains

Cette ouverture se fera bien sûr sous étroite surveillance et dans le respect strict des gestes barrières. Les distances de sécurité seront maquées au sol, les entrées et les sorties des clients ne se feront pas au même endroit pour éviter que les gens se croisent.

La police municipale sera présente pour surveiller le respect de ces règles. Par ailleurs, seulement 10 clients seront acceptés en même temps dans la Halle.

Les Halles de Chambéry restent ouvertes

Les Halles de Chambéry en centre-ville restent également ouvertes, même si le marché de plein air lui est bel et bien suspendu. Ici aussi,les contraintes sont strictes : pas de plus de 50 clients en même temps dans les Halles et les consignes de sécurité et d'espacement sont rappelées sur place. Les clients entrent et sortent par des endroits différents.