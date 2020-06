En Savoie, Modane se réjouit de la réouverture de la frontière italienne

REPORTAGE - Ce lundi 15 mars, on peut à nouveau passer la frontière italienne sans conditions. Le déconfinement des habitants transfrontaliers est une aubaine pour le commerce et le plaisir des randonneurs. Reste l'amertume d'avoir vu cette frontière fermée aussi longtemps.

C'est au marché de Modane, face à l'Hôtel de Ville, que s'exprime l'amour de l'Italie. "Una storia importante", chanterait Eros Ramazzoti. Ainsi que le résume Patrick, "si vous enlevez les racines italiennes des Modanais, il ne reste plus grand monde." Les voisins Italiens sont des frères et leur pays une source de petits bonheurs partagés.

La vendeuse vient de la région de Turin © Radio France - Christophe Van Veen

Alain rêve à voix haute de pâtes et d'antipasti. Michel, ancien gardien du barrage EDF franco-italien au Mont-Cenis, est en manque de ses potes Italiens. Claude, le vendeur de fruits, basé à Bramans, a les yeux qui brillent quand il évoque la beauté du lac de Côme.

Claude le vendeur de fruits © Radio France - Christophe Van Veen

Annie nous donne de bonne grâce son bon plan de la pâtisserie de Bardoneccia, côté italien, et de ses divins choux à la chantilly - le journaliste d'investigation est allé vérifier à la source cette information gastronomique de première importance... et il confirme l'excellence de la pâtisserie Ugetti.

Un peu amère aussi, Annie commente les conditions de la fermeture de la frontière. "Quand on voit que les camions passaient, il était temps que, nous aussi, la population, on puisse passer !"

Laurent évoque avec la réouverture de la frontière "le déconfinement de la Haute-Maurienne."

Modane en Haute-Maurienne © Radio France - Christophe Van Veen

Outre le tunnel du Fréjus qui n'est pas vraiment donné - 57 euros et 80 centimes l'aller-retour - la route tant espérée est celle gratuite et magnifique du col du Mont-Cenis, actuellement fermée avec des blocs de béton.

Les frontaliers n'ont pas aimé la gestion de la fermeture de la frontière

La privation de liberté de circuler s'exprime aussi bien à Bardonecchia, côté italien, qu'à Modane. Dans les rues de Bardonecchia, Manuela, Turinoise, ne parvient pas à se réjouir.

"Ouvrir la frontière, ce n'est que normal, non ? On ne devrait même pas poser la question. C'est notre liberté, non ? Bien sûr qu'on doit respecter les gestes barrières, mais pourquoi fermer les frontières ? On est juste à côté !"

Très impactée par l'absence d'échanges économiques, Federica, l'épicière du village de la vallée de Suse, accepte mal "cette Europe pour l'argent et pas pour le reste. S'il y a l'Europe, elle doit être partout."

A Modane, Alain dit la même chose : "Pour quelqu'un qui vit dans le centre de la France, cela ne signifie pas la même chose. L'Europe aurait dû gérer les choses différemment pour nous, les frontaliers. La Covid 19 est la même de chaque côté de la frontière, non ?"

Alain qui a plein de potes en Italie © Radio France - Christophe Van Veen

L'un des aspects sensibles de cette fermeture de frontière pour cause d'épidémie de Coronavirus est incarné par les produits pharmaceutiques. La ligne de bus Oulx-Bardonecchia-Modane a continué ses quatre liaisons journalières, en plein confinement, alors que les simples habitants étaient sensés ne pas bouger de chez eux. Officiellement, ces bus ne transportaient que des travailleurs. On nous dit que, selon une tradition bien ancrée, certains ont fait quelques détours dans une pharmacie de Modane, moins chère qu'en Italie sur des produits tels que l'homéopathie. Et ces clients habituels n'avaient pas tous le profil de travailleurs.

Modane point de départ de randonnées vers le monde entier... © Radio France - Christophe Van Veen

Dans le café "Le chemin de fer", un des clients confie qu'il s'est rendu la veille tranquillement de l'autre côté de la frontière, pour faire ses courses, en Italie, par le Fréjus, sans aucun contrôle.

On dira donc que la frontière italienne est rouverte ce lundi officiellement et légalement sans risquer d'être contrôler.

Le tunnel est rouvert sans conditions ce lundi. © Radio France - Christophe Van Veen