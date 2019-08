En se compactant, l'usine Peugeot Motocycle de Mandeure veut amorcer sa renaissance

Mandeure, France

Ca bouge à Peugeot Motocycle, la plus ancienne marque de deux-roues au monde détenue à 51 % par l'indien Mahindra et 49% par PSA. Après des années en pointillés, l'usine historique de Mandeure a entrepris cet été des travaux de compactage et de modernisation.

Un investissement de 2 millions d'€ centré sur les lignes de production. Comme à l'usine PSA de Sochaux (mais à une autre échelle), on a opté pour le mono flux. Une seule ligne de production au lieu de trois (avec une ligne prototype). Une ligne unique et flexible car capable de s'adapter à la demande commerciale et d'accueillir tous les modèles à la fois : Métropolis, Pulsion et Citystar. Mandeure poursuit sa spécialisation sur les modèles premium.

C'est la première pierre d'une vaste refonte de l'usine historique. D'autres travaux sont prévus à Noël. A terme, l'usine pourrait accueillir les services administratifs et de direction qui occupent le building qui fait face à la départementale.

Candice Robert, directrice marketing et communication et Baptiste Thibaut, directeur des opérations devant le nouveau scooter Pulsion © Radio France - Christophe Beck

"Cette première étape du mois d'août concerne la ligne de production. La suivante concernera la ligne moteur. Et puis à terme, nous aimerions accueillir les services centraux" explique Baptiste Thibaut, le directeur des opérations chez Peugeot Motocycle. "Nous tenions à rester à Mandeure, berceau de la plus ancienne marque de deux roues au monde".

Au total, le groupe a prévue d'investir 47 millions d'€ sur l'ensemble des ses sites, principalement pour le lancement de nouveaux produits. Quatre nouveaux modèles sont ainsi promis à Mandeure, dont le Pulsion, sorti ce printemps. Les autres pourraient être annoncé à Milan en novembre prochain.

Coté production, la direction ambitionne une production de 9000 scooters sur 2019 à Mandeure, contre 6000 en 2018. Mais les nouvelles installations sont taillées pour une montée en puissance, en cas de demande commerciale. Une occasion d'embaucher. Car aujourd'hui, l'usine de Mandeure achève un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit 90 départs. Ce qui ramènerait l'effectif total de l'usine du Doubs à près de 300 salariés.

Le bout de ligne de Mandeure © Radio France - Christophe Beck