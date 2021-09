La Nouvelle Eco : découverte d'un verger écoresponsable à Fresnes-Mazancourt

Pour la 11ème année consécutive, l'ANPP (Association Nationale Pommes Poires) lance une opération "Vergers ouverts". Le but : ouvrir les portes des vergers pour promouvoir la démarche "Vergers écoresponsables", un label créé en 2011 pour promouvoir "des méthodes de production respectueuses de l’environnement et de la biodiversité".

Directement de la branche au consommateur

Pour Antoine Vanoye, ouvrir son verger aux consommateurs est une habitude. Installé à Fresnes-Mazancourt, dans la Somme, ce cultivateur a mis en place il y a près de 20 ans un système de cueillette libre-service. Le principe est simple : les clients viennent chercher leurs fruits directement sur l'arbre.

"J'ai planté 22 variétés, 20 de pommes et 2 de poires, qui s'étalent entre fin aout et fin octobre. Comme ça les gens ont _de nouvelles variétés qui arrivent toutes les semaines_. Ici la variété phare c'est la Jonagold, qui fait à peu près 50% de mon chiffre d'affaire", explique Antoine Vanoye. A savoir, qu'une partie de sa récolte est également assurée par des saisonniers est vendue directement dans son magasin.

Promouvoir les vergers écoresponsables

Ce week-end lui a permis de lancer cette période de cueillette libre-service, tout en participant aux "Vergers ouverts". Dans son magasin sur place, il a ainsi installé des panneaux explicatifs de cette démarche : "On met des phéromones dans les vergers, pour éviter que le carpocapse ne se développe, le fameux papillon dont la chenille fait les trous dans la pomme, on a des nichoirs à chauve-souris,..."

Avec les aléas climatiques de ces derniers mois, entre les gelées d'avril, et les pluies de juillet-août, les arbres ont pris un net retard cette année. Là où trois-quatre variétés de pommes sont habituellement disponible fin août pour l'ouverture, Antoine Vanoye n'avait ce samedi qu'une seule variété à proposer : "Il n'y a que de la Delbar estivale. Le 4 septembre il y aura un peu plus de choix, avec de la Cox, de la Gala..."

Une production retardée par la météo

Une météo qui a aussi une incidence sur les prix, en raison d'une baisse de l'offre cette année : "Il va manquer de pommes et surtout de poires. On annonce à peu près moins 50% en poires et moins 30% en pommes cette année en France. Là j'ai augmenté mes prix de 15% donc c'est 1€30 le kilo pour le consommateur à cueillir dans le verger".

Des conditions qui ne font pas reculer les clients, séduits par cette formule : "Déjà c'est moins cher, estime Nicole. Et puis elles sont bonnes, alors je le recommande. Enfin... pas trop parce que sinon il y aura trop de monde après !". "On sait ce qu'on mange et puis au moins on choisit vraiment, on peut faire ce que l'on veut", ajoute Alain, qui reviendra dans quelques semaines récolter de nouvelles variétés.

Et la cueillette en libre service est ouverte ce week end des 11 et 12 septembre.