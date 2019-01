En Soule, les Gilets Jaunes organisent leur Grand Débat National

Pays Basque, France

Aucun ne porte le gilet jaune. Ils sont quinzaine autour de la grande table dans la salle du Conseil de la mairie de Tardets. " Nous sommes Gilets Jaunes depuis la première heure, nous n'avons pas besoin de le porter pour l'être" explique calmement l'une des participantes. Elle est depuis le 17 novembre, chaque samedi mobilisée à Mauléon avec une dizaine d'autres Gilets Jaunes.

La Soule peut devenir un labo

Arnaud Villeneuve, le maire de Tardets est en bout de table. A sa gauche, Barthélémy Aguerre le suppléant du député gilet jaune Jean Lassalle et maire de Luxe-Sumberraute. Il est venu à l'invitation des Gilets Jaunes. Juste à côté de lui, Christian Espinossa, casquette sur la tête et Gilet Jaune de la première heure, cet ancien socialiste désabusé par François Hollande détaille la méthodologie qu'ils ont imaginé. " Nous voulons saisir ce Grand débat national pour débattre des sujets qui sont notre quotidien : le pouvoir d’achat, la mobilité, le droit et l’accès aux soins, la ruralité et la culture. Nous allons élaborer un questionnaire. Le distribuer aux habitants et élus et organiser 2 grands débats à Tardets et Mauléon avec des experts". Pascale imagine même qu'avec ce dispositif " la Soule devienne un modèle, un labo pour le reste du territoire" .

Les idées sont travaillées et débattues mais autour de la table les Gilets jaunes ne peuvent s'empêcher d'être rattrapés par le principe de réalité. Que deviendront ensuite leurs propositions? Toute leur énergie aboutira-t-elle à impulser des changements ? Ecoutez ci-dessous un extrait du débat le mercredi 16 janvier à la mairie de Tardets.

" Il faut connaître les raisons de cette colère d'où l'idée de créer des petits débats" Copier

Marie-Do et Pascale , Gilets Jaunes t convaincues que la Soule peut devenir "un labo d'idées" © Radio France - Nathalie Bagdassarian

On est loin de tout . Si on n'a pas de voiture, si on ne peut pas payer l'essence on ne peut plus rien faire - Jean-Baptiste Bassabère

Jean-Baptiste Bassabère, paysan Gilet Jaune devant sa ferme Sobieta © Radio France - Nathalie Bagdassarian

"Ici à Alçay, on n'est pas à Biarritz !"-Jean-Baptiste Bassabère Copier

Un Gilet Jaune en Soule © Radio France - Nathalie Bagdassarian