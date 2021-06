En Sud-Mayenne, Qualipac Aluminium recrute 30 personnes

Le fabricant d'emballages et de bouchons pour la parfumerie de luxe, Qualipac Aluminium, recrute dix ouvriers en CDI et 20 intérimaires pour la rentrée 2021. Touchée par la crise de la Covid-19, l'entreprise relève vite la tête et accumule les commandes.

Qualipac Aluminium, fabricant de produits d'emballages et de bouchons pour la parfumerie de luxe, embauche dix ouvriers en CDI et 20 intérimaires. "On recrute dix profils en CDI allant du poste de technicien, technicien qualité, technicien de maintenance à des postes cadres, comme chef de projet et ingénieur chimiste", précise Amélie Coué, responsable RH du site de Saint-Saturnin-du-Limet dans le Sud-Mayenne.

"On se remet en position comme à la fin 2019 donc dans les même configurations et on recrute."

30 à 40 % de perte de chiffre d'affaires

L'année 2020 a été difficile pour Qualipac Aluminium. "Travaillant pour l'industrie du luxe, on a été durementconfrontés à la crise sanitaire", se souvient Amélie Coué. On a enregistré une perte de chiffre d'affaires d'environ 30 à 40 % sur l'année 2011."

C'est reparti de plus belle.

Pour la responsable RH, cette chute est due "à l'arrêt du tourisme international et à la fermeture des magasins de parfumerie et donc aux baisses de vente de nos produits, qui sont les parfums de grandes marques et qui n'étaient pas un produit essentiel à l'époque de la Covid."

Depuis deux mois, le fabricant de bouchons de parfum reprend du poil de la bête. "Début 2021, le marché était encore très frileux, on avait un carnet de commandes assez faible, détaille Amélie Coué. Mais là, c'est reparti. Maintenant que cette vague est passée, on repart de plus belle avec de beaux, de beaux nouveaux projets. Notre carnet de commandes s'accroît et est en train de revenir aux valeurs de 2019."

Bon espoir pour 2022 et la suite

Amélie Coué l'assure, Qualipac Aluminium est sur la bonne route, en témoigne les travaux d'extension des bâtiments du site de Saint-Saturnin-du-Limet. "On recrute, ça redonne du baume au cœur. On a un bon état d'esprit dynamique et positif. On va certainement finir l'année au-delà des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quasiment le niveau de 2019 alors on a bon espoir de l'augmenter sur 2022 et la suite."

Qualipac Aluminium organise trois rencontres en visioconférence les 3 et 4 juin et une rencontre en présentiel sur le site de production le 4 juin à 14 h.