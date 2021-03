En télétravail, "on ne peut pas créer du lien dans une jeune entreprise"

Deux dirigeants et trois salariés qui ne se voient qu'une fois ou deux par semaine. Ils travaillent pourtant ensemble tous les jours. C'est le lot que connaissent beaucoup d'entreprises, mais pour cette start-up nancéienne, baptisée Anam'Note et spécialisée dans le traitement de données médicales, le télétravail a une saveur particulière.

On ne se voit vraiment plus beaucoup

Celle d'un lien humain quasiment inexistant. "On a une toute jeune entreprise, on n'a pas de cohésion d'équipe, elle se construit au ralenti. On ne se voit vraiment plus beaucoup" explique Charles-Antoine Robert, le président de l'entreprise, fondée en juin 2020 est présente au technopôle de Brabois depuis novembre dernier. L'entreprise peut cependant très bien fonctionner à distance.

La cohésion sociale comme moteur de l'entreprise

"Dans le travail d'une entreprise il y a aussi cette partie sociale qui est très importante pour la cohésion d'équipe et notre bon fonctionnement" précise Charles-Antoine Robert. Les salariés sont présents un jour par semaine, le lundi, sur le site. Ils peuvent désormais revenir le vendredi, si ils le souhaitent.

Pour Paul, salarié de l'entreprise, le travail en présentiel le rend plus efficace : "c'est plus pertinent pour la communication, le télétravail c'est bien mais pour dépanner".

De son côté, le gouvernement a annoncé vouloir serrer la vis est renforcer le télétravail, notamment par la voix des préfets. La préfecture de Meurthe-et-Moselle n'a pas prévu de mesure spécifique pour le moment. Mais elle rappelle régulièrement avec la chambre du commerce et de l'industrie, aux entreprises de passer autant que possible au télétravail.

Une récente étude de l'institut Pasteur indique que 15% des contaminations connues ont lieu en milieu professionnel.