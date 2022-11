En tennis, l'Open d'Orléans va bien déménager dans la grande salle de CO'Met

" Je n'en dors pas depuis quelques nuits, je ne vous cache pas que ça me tracasse déjà" confie Didier Gérard, le directeur de l'Open d'Orléans, en accueillant la presse ce mardi. "Mais, j'ai une bonne nouvelle à annoncer : le prochain Open d'Orléans se jouera bien finalement à CO'Met". Et pourtant, c'était loin d'être gagné !!

Ce sera un voyage sans retour vers CO'Met

A l'issue du dernier tournoi challenger, fin septembre au Palais des Sports d'Orléans, Didier Gérard avait rappelé que "financièrement, il n'aurait pas les moyens d'intégrer le grand équipement ", il menaçait même de partir d'Orléans avec sa licence ATP sous le bras. " On s'est tous mis autour de la table avec la ville et GL Evens, le gestionnaire de CO'Met, il y a eu des hauts, des bas et finalement chacun a fait des efforts. Ce qui est sûr, c'est que c'est un voyage sans retour. Si on se rate à CO'Met, ce sera la fin de l'Open"

La ville d'Orléans fait un effort financier de 75.000 euros

Concrètement, pour intégrer la future grande salle Aréna, qui sera configuée à 5.600 places et non pas les 10.000 maximum, il faut un budget supplémentaire de 250.000 à 300.000 euros ( sur un budget total 1,5 millions d'euros). " Rien qu'au niveau de l'accueil et de la sécurité, on va avoir des dizaines de portes à surveiller" insiste Didier Gérard. Alors, comment trouver l'argent ? La ville d'Orléans a accepté de monter son aide à l'Open de 100.000 euros à 175.000 euros, pendant 4 ans . " Après, j'espère que les collectivités suivront et feront aussi un effort. Je dois aussi retourner voir mes partenaires privés et j'espère en trouver de nouveaux en arrivant à CO'Met qui est quand même une superbe vitrine."

Présent lui aussi à la conférence de presse sur ce déménagement, le 1er adjoint au maire d'Orléans, Florent Montillot a justifé l'aide supplémentaire de 75.000 euros accordée à l'Open d'Orléans. " Si on n'avait rien fait, on nous aurait reproché de ne pas avoir sauvé l'Open d'Orléans. On sait que le contexte financier est difficile mais avec CO'Met, on espère attirer plus de public, plus de partenaires et ça donnera plus d'envergure encore à cet évènement." Une position que confirme l'adjoint au sports, Thomas Renault: " Aujourd'hui, on fait des efforts avec des fédérations françaises pour faire venir de grandes équipes à CO'Met, il fallait aussi qu'on soit présent pour nos locaux."

Après 17 ans au Palais des Sports, c'est donc une nouvelle page qui va se tourner pour l'Open d'Orléans. Les places pour les partenaires et les spectateurs ne devraient pas augmenter en passant à CO'Met. Pour l'instant, les dates du 18ème Open ne sont pas connues. " Il y a des changements dans le calendrier. Ce ne sera peut-être plus fin septembre comme jusqu'à présent. Mais, ça restera évidemment à l'automne" assure Didier Gérard.