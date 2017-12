Selon Pole Emploi, entre "200 000 et 330 000 offres d'emploi" sont restées vacantes cette année "faute de candidat". L'Indre-et-Loire n'échappe pas à cette logique, même si tous les secteurs professionnels ne sont pas touchés de la même façon par les difficultés de recrutement.

Indre-et-Loire, France

Selon l'enquête Besoins en Main d'oeuvre 2017, 40,9 % des recrutements sont jugés difficiles par les employeurs en Touraine. Sur cette année, ils ont formulé près de 16000 offres d'emploi. Sauf que 40 % d'entre elles n'ont pas trouvé preneur, ce qui représente 6500 emplois non pourvus cette année en Indre-et-Loire.

Une moyenne inférieure à la région

Notons quand même que notre département est plus propice aux embauches que le reste de la région Centre-Val de Loire. Une région où plus de 43 % des offres d'embauches n'ont pas abouti cette année.

L'agriculture bien lotie, le BTP en difficulté

En Indre-et-Loire, les disparités sont assez impressionnantes. Prenons l'exemple du secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture. C'est le secteur en Indre-et-Loire dans lequel il est le plus facile d'embaucher : plus des deux tiers des offres a trouvé preneur. À l'inverse, dans le BTP, les entreprises se sont tiré les cheveux pour trouver de la main d'oeuvre qualifiée. Près de 63 % des offres d'emploi sont restées vacants.

Un chef d'entreprise de bâtiment en Touraine nous confiait d'ailleurs qu'aujourd'hui il a enfin les moyens d'embaucher ce qui n'était pas le cas il y a depuis huit ans. Sauf qu'il n'a pas trouvé de candidat assez bien formé pour l’accompagner sur les chantiers.