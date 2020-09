En Touraine, les ventes d'ordinateurs sont en hausse depuis le déconfinement

Les Tourangeaux ont été nombreux à avoir changé d'ordinateur après le déconfinement, ce qui a fait les affaires des magasins d'électroménager. Dans la métropole de Tours, les grandes enseignes ont vite été débordées et ont été en rupture de stock. Même si leurs rayons font désormais illusion, ce n'est pas le cas de leurs stocks. "On a même pas une cinquantaine d'ordinateurs en réserve", explique le directeur d'un grand magasin de Chambray-lès-Tours.

À quelques centaines de mètres, la boutique spécialisée LDLC a même vu ses ventes grimper encore plus que cela. "Sur les mois de juin et juillet, on a fait 50% de plus que sur la même période, l'an dernier", annonce Charles Foucault.

Hausse également des réparations

Mais ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un ordinateur flambant neuf ont également fait réviser celui qu'ils avaient déjà. "Sur les chiffres des réparations, on est en augmentation également. On a fait 60% de ventes et 40% de réparations d'ordinateurs alors que les réparations représentent habituellement 20% de notre chiffre d'affaires", précise le gérant de LDLC.

Ces chiffres pourraient continuer leur ascension dans les prochaines semaines. Avec un protocole sanitaire strict en entreprise et la menace de reconfiner certaines zones, le télétravail pourrait bien faire son retour et, cette fois-ci, les Tourangeaux ont bien l'intention de ne pas être mal équipés.