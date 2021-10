En Touraine, si vous achetez une voiture neuve, vous ne la recevrez pas avant 6 mois en moyenne

A moins d'opter pour l'un des rares modèles disponibles en concession, vous devrez patienter avant de pouvoir prendre le volant de votre toute nouvelle voiture. A cause de la pénurie de semi-conducteurs, les délais de livraison se rallongent. Et dépassent en moyenne les 6 mois d'attente en Touraine.

Vous voulez changez de voiture ? Acheter du neuf ? Alors il va falloir se montrer patient, très patient. Ou ne pas trop faire le difficile.

C'est l'une des conséquences de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les constructeurs automobiles n'ont jamais eu aussi peu de stocks en concession. Et les délais de livraison se rallongent.

En Touraine comme partout ailleurs en France, votre voiture que vous venez de commander n'arrivera sans doute pas chez vous avant six mois en moyenne. " Entre 200 et 250 jours d'attente", selon Patrick Périer, qui représente en région Centre les concessions automobile au CNPA ( Conseil National des Professionnels de l'Automobile). "Pour certains modèles très prisés, et pour lesquels la production est à l'arrêt, vous ne l'aurez pas avant septembre-octobre 2022".

Le client doit passer du rêve à la raison", Patrick Périer, CNPA

En réalité, tout dépend du modèle que vous choisissez. Chez Hyundai à Tours Nord par exemple, la livraison est quasi immédiate si vous optez pour l'une des 40 voitures que la marque coréenne dispose dans ses stocks de sa concession. Ou vous devrez attendre mars prochain s'il faut la commander.

"Le client doit passer du rêve à la raison s'il veut profiter de sa nouvelle voiture plus rapidement", reconnaît Patrick Périer. "Parfois il suffira juste de changer de couleurs ou de renoncer à telle ou telle option pour gagner quelques mois précieux.

"Certains constructeurs vont même jusqu'à vous proposer un compteur à aiguilles plutôt qu'un compteur digital. Quitte à vous le remplacer plus tard dès que la pièce sera disponible".

"Les clients, aujourd'hui, doivent faire des concessions", admet Pierre Alphonse, responsable du garage multi-marques "des Stuarts" à Tours-Nord. "L'avantage de notre réseau est de faire du multimarques. On peut donc orienter nos clients sur une voiture équivalente à son choix initial mais d'une autre marque."

Malheureusement, les professionnels de l'automobile ne voient pas de vrai retour à la normale avant 2023.

Le secteur de l'occasion est lui aussi indirectement touché

Agacés par ces délais de livraison à rallonge dans le neuf, beaucoup de clients se tournent vers l'occasion. Pour des véhicules récents de moins de 10 000 km. Mais là aussi, les bonnes affaires se font rares.

D'abord parce que les loueurs de voitures qui étaient à l'arrêt l'an dernier, Covid oblige, n'ont pas refait leurs stocks l'an dernier. Or, ces véhicules, après quelques milliers de km en location viennent ensuite garnir les parcs occasion des concessions. C'est tout ce marché qui manque aujourd'hui et que l'on ne retrouvera pas avant le printemps 2022.

Des véhicules récents d'occasion plus rares et une demande plus importante. Inévitablement, les prix augmentent, + 10 à 20% en moyenne selon Mehdi Toumi, du garage Mt Automobile à St-Cyr-sur-Loire.