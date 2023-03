En tournée avec les médiateurs de nuit de Vandoeuvre-lès-Nancy

Vous les avez peut-être vus faire leur tournée dans les rues de Vandœuvre-lès-Nancy : les médiateurs de nuit. Tous les soirs, ils patrouillent dans les rues de la commune pour apaiser les tensions entre voisins, régler les problèmes de tapages nocturnes notamment, mais aussi aider les habitants en cas d'urgence (violences conjugales, problèmes de santé, etc.). Cette initiative existe depuis 2009, elle est coordonnée par l'Association Vandopérienne de Médiation Sociale (AVMS).C'est le maire de la commune qui a souhaité lancer cette initiative, après en avoir entendu parler à Nantes où le même système existe.

C'est l'heure du début de la tournée pour Sherif Amroune et Mohamed Amada. Ils font partie des six médiateurs de nuit de l'AVMS qui par binôme, se relaient pour parcourent les rues de Vandœuvre-lès-Nancy tous les soirs, de 19h à 1h du matin la semaine, et jusqu'à 2h du matin le weekend. Les deux hommes commencent par une première ronde de veille technique. "On a des badges qui nous permettent d'entrer dans tous les bâtiments HLM de notre secteur", explique Sherif Amroune, 62 ans et coordinateur des médiateurs de nuit à l'AVMS, "On vérifie que dans les immeubles l'ascenseur fonctionne, la porte se ferme bien comme il faut, s'il y a de la lumière ... Tout ça on le note et on en fait part aux bailleurs."

Mohamed Amada, médiateur de nuit, inspecte la cage d'escalier d'un HLM de Vandœuvre-lès-Nancy. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le binôme commencent par vérifier les portes de trois HLM côte à côte. Deux d'entre elles sont défectueuses. Dans la rue, certains habitants les saluent d'un signe de main ou d'un petit coup de klaxon amical. Plus loin, ils arpentent les couloirs et la cage d'escalier d'un autre immeuble qui, vétuste, est voué à la destruction. "On essaye de voir si une personne SDF ne squatterait pas les communs", explique Mohamed Amada, "Ca fait aussi partie de nos missions d'aider les personnes en difficulté. Si on croise un SDF, on essaye de le diriger vers les structures les mieux adaptées."

Vivre dans le quartier où ils font leur tournée : un atout de taille pour les médiateurs

Les médiateurs sont équipés de téléphone pendant leur tournée. "Les habitants peuvent nous appeler pour diverses raisons, notamment des problèmes de voisinage", détaille Sherif, "Un voisin qui met la musique trop fort, des enfants qui crient, ..." Parfois ce sont les bailleurs eux-mêmes qui font appel aux médiateurs : "Par exemple pour des problèmes de squat, des jeunes qui occupent une cage d'escalier et qui font du bruit." Les médiateurs vont alors essayer de résoudre le problème par le dialogue, en s'appuyant sur le fait qu'eux-mêmes habitent le quartier. "On utilise souvent le système des parents", explique Sherif, "On leur explique que s'ils font des bêtises, leurs parents vont être alertés ... Et on cite le prénom exact du papa. Tout de suite, ils se disent : "Oulà, il le connaît, il faut que je fasse gaffe !" La plupart du temps, les jeunes sont réceptifs et ça se passe bien."

Sherif Amroune et Mohamed Amada en pleine tournée à travers les rues de Vandoeuvre-les-Nancy. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Mohamed Amada est médiateur de nuit, c'est le binôme de Sherif Amroune. Ce Vandopérien, aujourd'hui père de deux enfants, a intégré l'AVMS en 2009, alors qu'il n'avait que 22 ans. A l'époque, il avait déjà une appétence pour les métiers du social. "J'ai une formation dans le sport : un BTS activité physique pour tous, option développement du lien social", raconte-t-il, "J'ai entendu parler d'un poste qui s'ouvrait à Vandoeuvre, dans le quartier dans lequel j'ai grandi et je me suis donc dit que ce serait une bonne première expérience professionnelle ... Et puis j'y ai pris goût, et je suis encore là 14 ans plus tard !" Mohamed Amada habite toujours le quartier dans lequel il travaille : "J'ai été amené à rencontrer la plupart des habitants de ce quartier avant même d'exercer ce métier, donc ils me connaissent bien. Ils savent que quand j'essaye d'intervenir pour les aider, je suis quelqu'un de bienveillant ... Ca passe tout de suite mieux !"

Vandœuvre-lès-Nancy de nuit. © Radio France - Mathilde Bouquerel

D'ailleurs, l'action des six médiateurs de nuit qui se relaient dans Vandœuvre-lès-Nancy est très bien perçue par les habitants. C'est ce que confirme l'un d'eux, concierge dans l'un de immeubles du quartier de la mairie : "C'est important d'avoir un suivi et un encadrement des jeunes du quartier, et puis à cette heure-ci, c'est pas la police qu'on appelle, c'est plutôt eux." Les médiateurs sont rémunérés à hauteur d'environ 60% par la mairie de Vandœuvre, tandis que le reste est assuré par les trois bailleurs sociaux qui gèrent des HLM dans la commune.