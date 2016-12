En un an, le nombre de chômeurs sans aucune activité a baissé de 3,8% en Indre-et-Loire, et de 3,4% en France

C'est une première depuis la crise économique de 2008 : le chômage a baissé 3 mois de suite, en France. Seule la situation des chômeurs de plus de 50 ans ne s'est pas améliorée, lors des 12 derniers mois.

Sur un an, la baisse du nombre de chômeurs sans aucune activité est de 3,8% en Indre-et-Loire, et de 3,4% sur l'ensemble du pays.

En Touraine, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a baissé de près de 9% en un an. Chez les moins de 50 ans, la baisse est de 5%. Seule la situation des chômeurs de plus de 50 ans ne s'améliore pas : ils sont 6,6% de plus qu'en novembre 2015.

Il reste 29 040 personnes inscrites au Pole Emploi d'Indre-et-Loire, sans aucune activité. Si on y ajoute les demandeurs d'emploi qui travaillent quelques jours par mois, on arrive à un nombre total d'inscrits qui approche les 51 000.

Face à cet inversement de la courbe du chômage, qu'il annonçait sans succès depuis des années, François Hollande fait part de sa satisfaction, mais précise que rien n'est gagné. Les syndicats, eux, soulignent la hausse des emplois précaires. L'opposition parle pour sa part d'une baisse en trompe-l'oeil.