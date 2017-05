En un an, le nombre de demandeurs d'emplois a reculé en Côte-d'Or

Pôle Emploi a publié les chiffres du chômage pour le mois d'avril. Ce sont les derniers chiffres du quinquennat de François Hollande. En France, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A baisse de 1 % sur un mois et de 1,3 % sur un an. En Côte-d'Or, l'évolution est de 0 % sur un mois

En France, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) est en baisse de 1 % entre le mois de mars et le mois d'avril. En Côte-d'Or ce chiffre stagne. En fait, il y a 10 chômeurs de catégorie A de plus dans le département en un mois, et sur un an, le taux de chômage (toujours dans la catégorie A) baisse de 4,3 %

Toutes catégories confondues, c'est à dire en comptant ceux qui ont travaillé au moins quelques heures, il y a 40 960 personnes au chômage dans le département. Il y a légèrement plus de femmes que d'hommes au chômage et le plus grand nombre de demandeurs d'emplois se trouve dans la tranche 25 - 49 ans . Ce qu'on peut noter aussi c'est que le taux de chômage baisse très fortement chez les moins de 25 ans depuis un an, et que par contre il augmente chez les seniors.

La nouvelle ministre du travail Muriel Pénicaud a décidé de ne pas commenter les chiffres publiés par Pôle emploi chaque mois. C'est déjà ce qu'avait choisi de faire François Rebsamen en son temps.