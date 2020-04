En Vendée, à cause du confinement, l'agneau de Pâques a du mal à se vendre

Il n'y aura pas beaucoup de gigots d'agneau sur la table à Pâques. A cause du confinement, les proches sont séparés et oublient le traditionnel repas gargantuesque en famille, l'heure n'est pas à la fête. Ceux qui essuient les plâtres sont les éleveurs de moutons vendéens qui ont beaucoup de difficultés à vendre leurs agneaux. "Il y a entre 30 et 70% de volume de ventes en moins", atteste Pierrick Caillard, responsable du groupement de producteurs ovins en Vendée.

"Aucun agneau n'est parti de l'exploitation"

"Depuis quinze jours, j'ai aucun agneau qui est parti de l'exploitation", se désole Loïc Chiron, éleveur de moutons à l'Aiguillon-sur-Vie, et de 480 brebis. Normalement, il vend quinze agneaux par semaine, un mois et demi avant Pâques. Là, 90 bêtes attendent d'aller à l'abattoir. "On me demande de retarder leur croissance, mais ils risquent de faire du gras et d'être trop épais pour être vendu", explique l'agriculteur.

La consommation baisse. "L'agneau reste un met convivial et festif, dans ces périodes de confinement où il n'y a plus de rendez-vous de famille, nous avons des méventes importantes", raconte Pierrick Caillard, chargé de vendre toute cette viande aux grandes surfaces. Et aux abattoirs, qui congèlent de plus en plus d'agneau, risquant de faire chuter les prix des semaines après les prochaines fêtes.

Malgré tout, les querelles qui divisent agriculteurs et grande distribution s'effacent le temps du confinement. Un élan solidaire gagne le département. Les distributeurs s'engagent à ne vendre que du mouton français, et à faire des promotions pour convaincre le client d'acheter malgré tout du gigot pour Pâques, ou au moins quelques morceaux pour le déguster en petit comité.