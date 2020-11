En Vendée, des artisans posent nus pour sensibiliser sur leurs difficultés

Artisans à poil... C'est le nom d'une campagne lancée sur les réseaux sociaux au niveau national, et qui semble marcher très fort. Des artisans et commerçants se prennent en photos en tenue légère. Rassurez-vous, on ne voit pas tout ! La plus grande partie de leur anatomie est cachée par un panneau sur lequel on peut lire : "quitte à être mis à poil, je préfère le faire moi-même".

Le message consiste aussi à rappeler que les artisans se revendiquent comme étant la première entreprise en France. A l'origine, ce sont des photographes professionnels qui ont lancé ce mouvement, et toutes sortes d'autres professionnels ont suivi, partout en France. A Soullans, en Vendée, la photographe Jessica Lazureau a entraîné 14 autres personnes à partager des photos sur les réseaux sociaux. Pour elle, il est important que les commerçants et artisans ne se fassent pas oublier, et se montrent unis : " on reste solidaire face à la crise. C'est un bel élan de solidarité et de communication.... Il faut toujours positiver !"