En Vendée, en deux ans, l'association Passerelles a accompagné 175 réfugiés dans leur recherche d'emploi

Du 11 au 15 octobre, c'est la semaine nationale de l'intégration des réfugiés. L'occasion pour Passerelles, asso vendéenne de lutte contre la précarité, de présenter le travail qu'elle mène depuis deux ans dans le département. Après avoir remporté un appel à projet de l'Etat, Passerelles lance à l'automne 2019 la plateforme ADERé pour actions départementales pour l'emploi des réfugiés. Elle s'adresse à des personnes qui bénéficient de la protection internationale, qui ne peuvent donc pas retourner dans leur pays où leur vie est menacée. Elles ont un titre de séjour qui leur permet de travailler.

Des visites, des stages en entreprises, des cours de français mais pas que

Passerelle et ses nombreux partenaires ont ainsi accompagné Sharif, Afghan de 23 ans arrivé en France en 2017. Il a commencé à travailler en avril chez Mobil-Home Rideau, dans le pays yonnais. "Je suis content, le travail est très bien", confie le jeune homme. Il prend des cours de français grâce à ce programme. C'est après avoir échangé sur ses envies, son parcours que Passerelles l'a dirigé vers Mobil-home Rideau. Ca a démarré par un stage de quelques jours. Puis l'entreprise l'a rappelé.

"Ca apporte de la mixité culturelle" - Cyrile Moinardeau de Mobil-home Rideau

C'est Cyril Moinardeau, responsable d'atelier, qui l'a repéré, lui comme Motwakel, Soudanais de 30 ans : "des gens qui se questionnent, qui dès la fin de la visite se positionnent sur un poste et je sens une vraie envie d'apprendre." L'entreprise de quelque 800 salariés forme en interne, mais via le programme ADERé il y a des possibilités de formations. Mobil-home Rideau rencontre comme nombre de secteurs des difficultés de recrutement. Elle a recours aux agences d'intérim, mais pour elle cette collaboration avec Passerelles est un plus : "ca apporte de la mixité culturelle. On a compté 16 nationalités différentes dans la société." L'entreprise met aussi en avant le courage de ces réfugiés, l'image de persévérance qu'ils véhiculent.

"L'emploi est un véritable facteur d'inclusion dans la société "- Evelyne Douaud de l'asso Passerelles

L'accompagnement proposé via le programme ADERé, c'est du sur-mesure et il peut être très varié (cours de langue, usage informatique, apprentissage du vélo, etc). Tout dépend des besoins, du parcours du réfugié. "L'accompagnement peut durer deux ans, mais on se rend compte que c'est plutôt une année", explique Evelyne Douaud, la responsable du pôle formations-emplois de l'association Passerelles.

Et de poursuivre : "l'emploi est un véritable facteur d'inclusion dans la société. Ca permet l'autonomie. On a un salaire. Avec ce salaire, on peut payer un logement, à manger..." Motwakel, 30 ans, qui a fui le Soudan travaille aussi chez Mobil-home Rideau et pour lui cet emploi est le moyen de construire la suite, ici, dans son nouveau pays : "je vais acheter une voiture, passer mon permis." Car la question du transport pour accéder aux entreprises est une vraie problématique en Vendée où il n'y a pas toujours de lignes de bus. Sharif, lui, est co-voituré par un collègue.

Du travail en fonction des envies des réfugiés et qui correspondent pour beaucoup aux secteurs en tension

Avec ce programme, l'association Passerelles l'affirme, c'est bien les attentes du réfugié qui priment. "On travaille avec des entreprises qui nous font part de leurs besoins et on regarde si ça "matche" avec ce que souhaite la personne." Les personnes suivies travaillent beaucoup dans des secteurs de toutes façons en tension : la restauration, le bâtiment, l'industrie, les services à la personne. La plateforme est en lien avec une centaine d'entreprises soit pour un simple contact et pour une trentaine pour un suivi dans l'emploi. Ca va du commerce indépendant, de l'artisan, à la PME ou la grosse structure.

ADERé est financé à 80% par des fonds d'Etat. Le dispositif doit encore se poursuivre pendant un an. Selon l'association, chaque année entre 300 et 400 personnes - adultes comme enfants - bénéficiant de la protection internationale arrivent en Vendée. Les confinements ont eu pour conséquence de limiter le nombre de personnes suivies. En deux ans, 175 personnes ont été ou sont accompagnées. Un peu plus de la moitié a aujourd'hui quitté le programme. Parmi celles-ci, près de 80% sont en CDI, en CDD longue durée ou suivent une formation qualifiante. "C'est très positif ", assure Evelyne Douaud de Passerelles.