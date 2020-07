En Vendée, l’Etat a versé 150 millions d’euros aux entreprises pour le chômage partiel

Ministère du travail et de l'emploi

C'est la préfecture de la Vendée elle-même qui l'a annoncé ce mercredi : il y a eu des fraudes aux indemnités de chômage partiel versées par l'Etat, dans le cadre de la crise sanitaire. D'après la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte), le service de l'état chargé des contrôles, une dizaine de fraudes ont été relevées, pour un montant total de 200.000 euros. Il faut dire que l'enveloppe totale de ces aides est de l'ordre de 150 millions d'euros.

Cette somme a été versée sur trois mois, mars, avril et mai. En Vendée, 12.000 entreprises ont été aidées en mars, 12.800 en avril, et environ 9.500 en mai. Ca représente plus de 100.000 salariés.

Mais il y a eu des petits malins… Parce que, si la confiance était le principe appliqué à priori, ça n'empêchait pas des contrôles à posteriori. Plusieurs milliers de contrôles ont été effectués par la Dirrecte, qui a donc relevé une dizaine de fraudes. La plus classique, c'est le cas de ces entreprises qui demandaient à leurs salariés de travailler en télétravail, tout en touchant les indemnités de chômage de ces mêmes salariés. Les patrons indélicats risquent bien sûr des sanctions, administratives, mais aussi pénales : jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.