En Vendée, la crise sanitaire a boosté les ventes de piscine

Les ventes de piscine explosent en Vendée. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire d'après les professionnels du secteur. L'entreprise D4 piscine au Perrier parle même d'une augmentation de 30% .

L'effet Covid-19

Dans les locaux de l'entreprise vendéenne, Jean-Réné Poupinneau, l'un des responsables cherche désespérément un pisciniste avec de l’expérience. En six mois, il a déjà recruté six salariés. Et pour cause, le planning d’installation de la société est plein jusqu'à l'été. "Avec le confinement, les gens nous disent qu'ils ont besoin de prendre soin de leur maison. C'est une sorte d'effet cocooning", raconte Jean-René Pouponneau, responsable D4 piscine au Perrier, à côté de Challans.

Résultat, l'entreprise croule sous les demandes. "Il y a des gens qui se réveillent aujourd'hui pour une piscine cet été, je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver. Pour 2022, il faut déjà s'y intéresser, parce qu'il y a des chances que ça coince rapidement. Il vaut mieux s'y prendre maintenant", insiste le responsable de l'entreprise situé au Perrier.

De nouveaux Vendéens

A Froidfond, à la frontière avec la Loire-Atlantique, Alain et Viviane viennent d'acheter une maison. "Le rêve d'une vie", lance le retraité dans le jardin. "C'est un rêve et on a la piscine qu'on voulait depuis 45 ans", ajoute Viviane. Au milieu du jardin, un ouvrier termine l’installation de la piscine de sept mètres sur quatre. "Avec le covid, ça sera plus simple pour nous. Puis aller à la piscine et courir à 18h pour respecter le couvre-feu, ce n'est pas pour nous" plaisante l'ancien parisien.

En plus des vendéens qui souhaitent profiter de leur jardin, l'entreprise D4 piscine répond également à la demande de nouveaux habitants. Alexy le responsable technique fait défiler les photos sur son ordinateur. "Ça c'est un projet sur Saint-Jean-de-Monts. Une piscine toute équipée, avec un aménagement paysagiste pour la maison secondaire d'une famille de parisiens", raconte le spécialiste.

Un constat que fait également son collègue Jean-René Pouponneau : "on entend vraiment régulièrement les gens nous dire 'on ne veut plus revivre le premier confinement à Paris'. Donc ils viennent s’oxygéner en Vendée".

L'entreprise D4 piscine doit installer 35 piscines d'ici la fin du mois de juillet