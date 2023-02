En Vendée le chantier naval Ocea additionne les commandes

Le chantier naval Ocea ne cesse d'innover pour répondre aux demandes de bateaux moins gourmands en énergie. Installé aux Sables d'Olonne avec 150 salariés, le groupe est aussi présent à Fontenay-le-Comte (120 salariés), à Saint-Nazaire (70 salariés) et depuis début 2022 sur l'île britannique de Wight suite à l'union avec le chantier Wight Shipyard Co.

ⓘ Publicité

Ocea vient d'enregistrer la commande de deux nouvelles unités pour La Compagnie des îles et du Golfe du Morbihan NAVIX . "Ce seront des vedettes en aluminium d'une longueur de 27 mètres pouvant accueillir 240 passagers- explique Elvis Sahmanovic directeur du département mobilité transports- avec une propulsion vertueuse grâce aux gaz à effets de serre qui seront réduits". Les vedettes navigueront principalement à partir de 2024 au départ de Vannes, la Turballe ou Quiberon vers les îles d'Houat, d’Hoedic, et de Belle-Ile.

Ocea produit en moyenne 15 à 20 unités par an. "Il y a beaucoup de projets en cours sur la partie mobilité transports et on envisage de développer une gamme de bateaux de 40 à plus de 100 mètres" ajoute le directeur. Cette commande pour la Bretagne s'ajoute à deux bateaux bus commandés eux en janvier par l'agglomération de Bordeaux pour la traversée de la Garonne. Ces bateaux attendus également en 2024 pourront transporter 70 personnes et 10 vélos.

Une vedette Ocea pour la compagnie des îles et du golfe du Morbihan - Ocea

"L'aluminium est trois fois plus léger que l'acier", Arnaud de Cazaux

Ocea s'appuie sur son savoir faire avec des bateaux en aluminium "trois fois plus léger que l'acier- rappelle Arnaud De Cazaux directeur adjoint- donc ça passe par des études d'hyrdrodynamie pour avoir moins de résistance par rapport à l'eau, c'est une conception globale qui nous permet d'avoir une capacité d'électrification par rapport à d'autres chantiers".

Ocea espère bien se positionner sur les prochains catamarans qui assureront la liaison vers l'île d'Yeu ou sur les nouvelles vedettes navibus à Nantes.

loading

loading