En Vendée, le Préfet épingle plusieurs grandes surfaces pour non respect de règles sanitaires

Le Préfet de la Vendée, Denis Brocard, vient d'adresser des mises en demeure à plusieurs grandes surfaces du département, pour non respect des règles de sécurité sanitaire. Il annonce des contrôles renforcés, notamment ce week-end des 12 et 13 décembre.

Le Préfet adresse des mises en demeure à plusieurs grandes surfaces vendéennes. D'après le communiqué, des contrôles ont été menés par les enquêteurs de la Direction Départementale de la Protection des Populations ( DDPP) ces derniers jours dans des magasins du département.

Le but est de vérifier la bonne mise en œuvre des règles sanitaire applicable pour l’ouverture des commerces. "Des manquements à ces règles ont été constatés dans des grandes surfaces et des magasins de zones commerciales, notamment à la Roche-sur-Yon", indique encore la préfecture. Les commerçants sont prévenus : les contrôles vont se poursuivre, et vont être renforcés ce week-end. En cas de non respect des règles, la fermeture des magasins concernés pourrait être décidée.