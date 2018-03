La Ferrière, France

Le phénomène est particulièrement visible entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, le long de la D160. Sur une portion de moins de 10 km, les banderoles et panneaux s'enchaînent, proposant des emplois en CDI. Faute d'avoir les moyens des industriels vendéens qui multiplient les campagnes de recrutement hors de la région, les artisans peinent à trouver des candidats pour des postes de maçon, menuisier, carrossier ou encore charpentier. Le plus efficace pour recruter, ça reste la banderole plantée au bord de la route...

Témoignage de Blandine Brodu, responsable d'une menuiserie Copier

Le panneau de Dominique Hermouet n'a attiré qu'un seul candidat en 4 mois © Radio France - Emmanuel Sérazin